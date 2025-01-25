Ragnar Oratmangoen Ungkap Keluarganya Sudah Hafal Lagu Indonesia Raya

Ragnar Oratmangoen dan keluarganya sudah hafal lagu Indonesia Raya (Foto: Instagram/@0ratmangoen)

RAGNAR Oratmangoen mengaku keluarganya di rumah sudah hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mereka pun sering bernyanyi di rumah.

Pemain berdarah Maluku itu baru setahun membela Timnas Indonesia. Ia resmi dinaturalisasi pada Maret 2024.

1. Mudah Dihafal

Ragnar mengatakan lagu kebangsaan itu tidak menyulitkan untuk dihafal. Ditambah lagi, menurutnya lagu Indonesia Raya sangat nyaman didengarkan.

"Saya bisa menghafal lagunya dengan cepat, cukup mudah menyanyikannya, karena saya juga menyukai lagunya," kata Ragnar dilansir dari laman Kita Garuda, Sabtu (25/1/2025).

2. Sela-Sela Kesibukan

Pemain berposisi penyerang itu mengatakan saat sela-sela kesibukannya juga kerap menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hal itu membuatnya istrinya pun sudah hafal lagu tersebut.

"Saya sering menyanyikannya. Di rumah saya sering berlatih menyanyikannya juga bersama istri saya, bahkan dia juga hafal lagunya. Saya suka lagu Indonesia Raya," kata pemain berusia 27 tahun itu.