HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 24 Januari 2025 |19:33 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025
Timnas Indonesia U-20 siap hadapi U-20 Challenge Series 2025. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Yordania U-20 di U-20 Challenge Series 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Stadion Delta Sidoarjo itu pun akan berlangsung malam ini, Jumat (24/1/2025).

Timnas Jndonesia U-20 terus mematangkan persiapan untuk Piala Asia U-20 2025 yang digelar di China pada Februari 2025 mendatang. Tak hanya sekadar pemusatan latihan (TC), Timnas Indonesia U-20 juga diikutsertakan main di turnamen mini bertajuk U-20 Challenge Series 2025.

1. Lawan Yordania U-20

Turnamen U-20 Challenge Series 2025 dipastikan diikuti empat tim. Keempat negara itu adalah Suriah, India, Yordania, dan Indonesia sebagai tuan rumah.

Timnas Indonesia U-20 dijadwalkan bertemu Yordania U-20 lebih dulu. Sementara India jumpa Suriah dan sudah berlangsung sore tadi.

Timnas Indonesia U-20. PSSI
Timnas Indonesia U-20. PSSI

Hasilnya, Suriah U-20 secara luar biasa mampu menghajar India U-20 dengan skor telak 6-1. Suriah U-20 sendiri juga sama seperti Timnas Indonesia U-20, yakni ikut di Piala Asia U-20 2025 bulan depan.

 

