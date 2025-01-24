Hasil Timnas Suriah U-20 vs India U-20 di U-20 Challenge Series 2025: Suriah Menang 6-1

SIDOARJO - Tim Nasional (Timnas) Suriah U-20 berhasil menang telak atas India di matchday pertama U-20 Challenge Series 2025, pada Jumat (24/1/2025) sore WIB. Bermaain di Stadion Delta Sidoardjo, Suriah U-20 tepatnya menang dengan skor 6-1.

Jalannya Pertandingan

Timnas Suriah U-20 tampil percaya diri melawan India sejak awal babak pertama. Hal itu terbukti mereka langsung melancarkan serangan ke pertahanan tim lawan.

Kerja keras Timnas Suriah U-20 pun berbuah manis. Sebab, dapat mencetak gol-gol cepat ke pertahanan tim lawan pada menit ke-4 (Anas Dahan) dan 15 (Majd Ramadan)

India pun berusaha memberikan perlawanan. Akan tetapi, mereka cukup kesulitan untuk menembus pertahanan Timnas Suriah U-20.

Timnas India U-20 vs Suriah U-20. (Foto: Instagram/syrianfa)

Timnas Suriah berhasil unggul 4-0 atas India pada babak pertama. Kepastian itu setelah mereka menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-36 (Hasan Mahmound) dan 45+2 (Anas Dahan)

Dalam babak pertama, Suriah sangat mendominasi permainan atas India. Sebab, persentase penguasaan bola 63 persen berbanding dengan 37.