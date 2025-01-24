Intip Momen 2 Pemain Timnas Indonesia Main Bareng Duo Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Rizky Ridho dan Muhammad Ferarri berbincang dengan Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli (Foto: Instagram/@vr46racingteam)

JAKARTA – Dua pemain Timnas Indonesia, Muhammad Ferarri dan Rizky Ridho, terlihat asyik berbincang dengan duo rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio dan Franco Morbidelli. Keempatnya bersua di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Momen perbincangan ini dibagikan oleh akun resmi Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@vr46racingteam). Dalam unggahan video tersebut, Ridho, Ferarri, Morbidelli, dan Di Giannantonio asyik mengobrol bersama.

Timnas Indonesia dan VR46 Racing Team (Foto: Instagram/@vr46racingteam)

Tak diketahui apa topik utama perbincangan tersebut, namun Diggia sempat menunjuk jersei yang dikenakan Ridho. Ferarri dan Morbidelli pun larut dalam perbincangan sesaat itu.

Ada pun, momen ini terjadi sebelum keempatnya beradu skill bermain sepakbola. Nantinya, akan ada dua tim yang terdiri dari Rizky Ridho dan Muhammad Ferarri, serta Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio.

Dalam unggahan lain, Di Giannantonio ditantang untuk menendang penalti ke gawang kecil. Ia harus memutar dulu sebelum mengeksekusi bola di titik putih.