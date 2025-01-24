Carlos Pena Harap Persija Jakarta Segera Punya Stadion Sendiri

Carlos Pena berharap Persija Jakarta segera punya stadion sendiri (Foto: Instagram/@persija)

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, berharap timnya segera punya stadion sendiri. Dengan begitu, mereka tak perlu terus menerus menjadi tim musafir.

Sekadar informasi, Jakarta International Stadium (Stadion JIS) tidak bisa digunakan sebagai kandang karena akan dipakai konser Maroon 5, 1 Februari 2025. Setelah itu, ada konser Boyband Korea Selatan, SEVENTEEN, 8-9 Februari.

Skuad Persija Jakarta merayakan gol Gustavo Almeida ke gawang Barito Putera (Foto: PT LIB)

Sementara itu, Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) masih dalam perawatan untuk digunakan sebagai kandang Timnas Indonesia saat menjamu Timnas Bahrain dalam Grup C putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan berlangsung di 25 Maret 2025.

1. Terima Kenyataan

Pena mengatakan saat ini Persija harus menerima kerap kali menjadi tim musafir. Ia menilai solusi yang terbaik adalah timnya punya stadion sendiri.

"Sejak dimulainya musim saya selalu bilang tidak ideal untuk bicara soal stadion karena kami tidak bisa kontrol main di mana,” kata Pena, dikutip Jumat (24/1/2025).

“Harapannya di masa depan Persija bisa punya stadion sendiri dan bisa bermain terus di kandang kami sendiri," imbuh pria asal Spanyol itu.