Joaquin Gomez Terpukau dengan Komang Teguh, Siap Dibantu Masuk Timnas Indonesia Lagi

SAMARINDA – Pelatih Borneo FC, Joaquin Gomez, terpukau dengan performa Komang Teguh saat timnya menang 3-1 atas Arema FC, pada pekan ke-19 Liga 1 2024-2025. Menurutnya pemain muda harus diberikan jam terbang lebih banyak.

1. Penting

Gomez mengatakan sangat penting memberi kepercayaan kepada pemain muda untuk berkembang. Sebab, mereka membutuhkan menit bermain lebih yang layak.

“Kami harus mempercayai mereka. Bagaimana kami bisa mengetahui potensi jika tidak memberi kesempatan?” kata Gomez, dikutip dari laman resmi PT LIB, Jumat (24/1/2025).

“Ini saya lakukan itu. Dan bermain sangat baik seperti Komang," imbuh pria asal Spanyol itu.

2. Bantu ke Timnas Indonesia

Gomez mengatakan akan berusaha membuat Komang dan pemain muda lainnya dapat membela Timnas Indonesia. Jadi, ia akan bekerja keras agar performa pemain-pemainnya meningkat pesat.

Sebelumnya, pemain berusia 22 tahun itu menjadi langganan Timnas Indonesia U-23. Namun, Komang belum mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia di level senior.