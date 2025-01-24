Ryo Matsumura Ingin Bantu Persija Jakarta Jaga Tren Positif di Liga 1 2024-2025

JAKARTA – Ryo Matsumura bertekad membawa Persija Jakarta melanjutkan tren kemenangan dalam Liga 1 2024-2025. Hal itu agar Macan Kemayoran tetap dalam persaingan juara.

Persija saat ini meraih empat kemenangan beruntun dalam Liga 1. Mereka mencatat tren positif itu kala bersua PSS Sleman (3-1), Malut United (1-0), Barito Putera (3-2), dan Persita Tangerang (2-0).

1. Puas

Barito Putera vs Persija Jakarta (Foto: Instagram/@persija)

Matsumura mengatakan timnya jangan berpuas diri dengan hasil yang diraih sampai dengan pekan ke-19. Pasalnya, perjalanan Persija dalam kompetisi masih panjang.

“Kami butuh mempertahankan fokus untuk pertandingan selanjutnya,” ucap Matsumura dilansir dari laman Persija Jakarta, Jumat (24/1/2025).

2. Berbenah

Pemain asal Jepang itu mengatakan timnya harus berbenah diri agar lebih kuat. Langkah itu agar mereka berada dalam tren kemenangan dalam pekan-pekan selanjutnya.