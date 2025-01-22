PSSI: Indonesia Jadi Tuan Rumah ASEAN Womens Championship 2025!

INDONESIA jadi tuan rumah ASEAN Womens Championship 2025. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh pihak PSSI.

Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah ASEAN Womens Championship 2025. Ajang itu akan berlangsung di Juni 2025.

1. Proses Pengajuan Tuan Rumah Telah Disetujui

Vivin mengatakan proses pengajuan menjadi tuan rumah ASEAN Womens Championship 2025 yang dilakukan oleh PSSI ke Federasi Sepakbola Asia Tenggara (AFF) sudah disetujui. Timnas Putri Indonesia tentunya akan tampil maksimal di ajang itu karena bertindak sebagai tuan rumah.

"Oh iya, betul. Jadi, kami memang mengajukan. Sudah mengajukan jadi tuan rumah dan Alhamdulillah sudah di-approve pengajuannya," kata Vivin di Jakarta, Selasa 21 Januari 2025.

Vivin mengatakan segala persiapan akan dimaksimalkan untuk ASEAN Womens Championship 2025. Sebab, masih ada waktu yang cukup untuk menyukseskan ajang tersebut.

"Itu di bulan Juni (berlangsung). Kami sudah tetapkan venuenya di Stadion Madya. Mungkin satu lagi nanti dipikirkan apakah Stadion Pakansari atau Patriot," ucap Vivin.

"Venue utamanya ada di Stadion Madya. Pastinya nanti akan diumumkan dari AFF,” sambungnya.