Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Shin Tae-yong Pilih Diam meski Disebut Bikin Ruang Ganti Timnas Indonesia Memanas Jelang Lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 Januari 2025 |13:38 WIB
Penyebab Shin Tae-yong Pilih Diam meski Disebut Bikin Ruang Ganti Timnas Indonesia Memanas Jelang Lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Shin Tae-yong pilih diam meski disebut bikin ruang ganti Timnas indonesia memanas jelang melawan China. (Foto: PSSI)
A
A
A

PENYEBAB Shin Tae-yong pilih diam meski disebut bikin ruang ganti pemain Timnas Indonesia memanas jelang melawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam WIB akan diulas Okezone. Mantan analis pertandingan Timnas Indonesia, Kim Jong-jin, mengatakan apa yang beredar di media merupakan berita bohong.

Setelah Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025, beredar kabar juru taktik asal Korea Selatan itu diberhentikan karena terlibat friksi dengan sejumlah pemain keturunan kelar laga melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB.

1. Jay Idzes Tak Jadi Kapten Lawan China

Shin Tae-yong disebut merasa tidak dihormati karena sejumlah pemain mengajak berdiskusi soal taktik yang pas untuk Timnas Indonesia. Sebagai hukuman, Shin Tae-yong disebut mencopot ban kapten Jay Idzes dan mencadangkan Thom Haye serta Sandy Walsh saat menghadapi China.

Jay Idzes bersama Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
Jay Idzes bersama Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

“Itu berita bohong (soal pencopotan ban kapten Jay Idzes dan Thom Haye dicadangkan). Saya secara fisik bersama Shin Tae-yong 24 jam dalam seminggu sehingga tahu apa yang terjadi,” kata Kim Jong-jin dalam wawancara eksklusif dengan Deddy Corbuzier di Podcast Close The Door, Okezone mengutipnya pada Rabu (22/1/2025).

Jika kabar di atas adalah berita bohong, lantas kenapa Shin Tae-yong tidak melakukan pembelaan? Kim Jong-jin pun memberikan penilaian kenapa Shin Tae-yong memilih diam.

Ia menilai jika Shin Tae-yong angkat bicara, ditakutkan merusak momentum yang sedang dibangun Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia dalam trek tepat untuk lolos Piala Dunia 2026.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179855/arya_sinulingga-u1d0_large.jpg
PSSI Tunda Penunjukan Pelatih Baru Timnas Indonesia, Arya Sinulingga: Sebelum FIFA Matchday Maret 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179851/park_hang_seo-JGQ0_large.jpg
Penyebab Akmal Marhali Nilai Park Hang-seo Lebih Cocok Latih Timnas Indonesia ketimbang Shin Tae-yong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179844/arya_sinulingga-OQaP_large.jpg
PSSI Bantah Keras Isu Pelatih Baru, Arya Sinulingga: Belum Ada Rapat Exco Bahas Pengganti Patrick Kluivert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179819/shin_tae_yong_sering_bercanda_dengan_pemain_pemain_timnas_indonesia_pssi-EOXt_large.jpg
Orang Baperan Sulit Kerja Bareng Shin Tae-yong, Diungkap Orang Dekat Eks Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637661/timnas-indonesia-u17-fokus-adaptasi-cuaca-jelang-piala-dunia-u17-qatar-zex.webp
Timnas Indonesia U-17 Fokus Adaptasi Cuaca Jelang Piala Dunia U-17 Qatar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/bek_sassuolo_jay_idzes.jpg
Jay Idzes Ungkap Peran Fabio Grosso di Balik Keputusannya Gabung Sassuolo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement