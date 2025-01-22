Penyebab Shin Tae-yong Pilih Diam meski Disebut Bikin Ruang Ganti Timnas Indonesia Memanas Jelang Lawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026

Shin Tae-yong pilih diam meski disebut bikin ruang ganti Timnas indonesia memanas jelang melawan China. (Foto: PSSI)

PENYEBAB Shin Tae-yong pilih diam meski disebut bikin ruang ganti pemain Timnas Indonesia memanas jelang melawan China di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 15 Oktober 2024 malam WIB akan diulas Okezone. Mantan analis pertandingan Timnas Indonesia, Kim Jong-jin, mengatakan apa yang beredar di media merupakan berita bohong.

Setelah Shin Tae-yong dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Senin 6 Januari 2025, beredar kabar juru taktik asal Korea Selatan itu diberhentikan karena terlibat friksi dengan sejumlah pemain keturunan kelar laga melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB.

1. Jay Idzes Tak Jadi Kapten Lawan China

Shin Tae-yong disebut merasa tidak dihormati karena sejumlah pemain mengajak berdiskusi soal taktik yang pas untuk Timnas Indonesia. Sebagai hukuman, Shin Tae-yong disebut mencopot ban kapten Jay Idzes dan mencadangkan Thom Haye serta Sandy Walsh saat menghadapi China.

Jay Idzes bersama Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

“Itu berita bohong (soal pencopotan ban kapten Jay Idzes dan Thom Haye dicadangkan). Saya secara fisik bersama Shin Tae-yong 24 jam dalam seminggu sehingga tahu apa yang terjadi,” kata Kim Jong-jin dalam wawancara eksklusif dengan Deddy Corbuzier di Podcast Close The Door, Okezone mengutipnya pada Rabu (22/1/2025).

Jika kabar di atas adalah berita bohong, lantas kenapa Shin Tae-yong tidak melakukan pembelaan? Kim Jong-jin pun memberikan penilaian kenapa Shin Tae-yong memilih diam.

Ia menilai jika Shin Tae-yong angkat bicara, ditakutkan merusak momentum yang sedang dibangun Timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Timnas Indonesia dalam trek tepat untuk lolos Piala Dunia 2026.