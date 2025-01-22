Usai Tak Latih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Hadiri Pembukaan Turnamen Golf di Tangerang Selatan

TANGERANG SELATAN - Mantan juru taktik Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong ikut meramaikan pembukaan turnamen golf Pro-Am, yang masuk dalam rangkaian Indonesia Women’s Open 2025. Momen itu tercipta di Emeralda Golf Club, BSD, Tangerang Selatan, Banten, pada Rabu (22/1/2025).

1. STY Terlihat Semringah

Dalam acara itu, pelatih asal Korea Selatan tersebut mendapatkan sambutan hangat dari peserta turnamen. Shin Tae-yong hadir untuk membuka Pro-Am Turnamen.

Shin tae-yong hadiri pembukaan turnamen golf di Tangerang Selatan. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Shin Tae-yong kerap kali melemparkan senyuman kepada siapa saja yang menyapanya. Dia pun tidak keberatan meladeni jika ada yang ingin berswafoto dengannya.

2. Shin Tae-yog Segera Pulang ke Korea Selatan

Shin Tae-yong berada di Indonesia tinggal hitungan hari lagi. Sebab, pelatih itu pada akhir pekan nanti akan pulang ke negara asal hal tersebut dikabarkan penerjemahnya Jeong Seok Seo,

“Coach Shin Tae-yong akan pulang ke Korea, kampung halamannya, pada 26 Januari 2025 pukul 21.50 WIB dengan pesawat Korean Air,” unggah Jeje," dalam akun instagram pribadinya, @jeongseokseo, Selasa (21/1/2025).