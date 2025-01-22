Susul Evan Dimas, Hanif Sjahbandi Ikut Beli Saham Persiba Balikpapan

JAKARTA - Penggawa Persija Jakarta, Hanif Sjahbandi mengikuti jejak Evan Dimas Darmono yang menjadi pemegang saham klub Liga 3, Persiba Balikpapan. Tentunya hal itu cukup mengagetkan karena banyak pemain yang terlibat di pemegang saham klub Liga 3 tersebut.

Diketahui, Hanif sebagai satu dari lima atlet yang memegang saham Persiba Balikpapan. Sebelumnya Evan Dimas diumumkan sebagai salah satu stakeholder klub Persiba Balikpapan.

1. Hanif Ikuti Jejak Evan Dimas

Eks Timnas Indonesia U-19 itu banting setir jadi pengelola klub setelah dilepas Persik Kediri pada pertengahan musim Liga 1 Indonesia 2024-2025. Beberapa hari kemudian, ternyata diketahui Evan bukan satu-satunya atlet yang memiliki saham di Persiba Balikpapan.

Kali ini diumumkan bahwa Hanif akan jadi sosok terbaru yang melakukan itu. Status gelandang Persija Jakarta sebagai pemegang saham klub itu diumumkan oleh akun Instagram resmi Persiba Balikpapan pada Senin 20 Januari 2025

Evan Dimas foto Persiba Balikpapan

"Hanif Sjahbandi yang merupakan salah satu pemegang saham Persiba Balikpapan, berkunjung ke kediaman tim. Dalam kunjungan ini, ia bersilaturahmi, makan bersama, dan berbincang dengan pelatih serta pemain," tulis akun resmi instagram Persiba Balikpapan, Rabu (22/1/2025).

"Hanif Sjahbandi turut menyampaikan harapannya agar Persiba Balikpapan dapat kembali ke kasta teratas sepak bola Indonesia," lanjutnya.