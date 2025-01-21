Calvin Verdonk Bertekad Jaga Momentum Positif NEC Nijmegen

CALVIN Verdonk bertekad menjaga momentum positif yang dirasakan NEC Nijmegen. Ia berharap tim berkostum merah-hijau it uterus konsisten di Liga Belanda 2024-2025 atau Eredivisie 2024-2025.

NEC Nijmegen meraih kemenangan telak 4-1 atas Fortuna Sittard dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025 akhir pekan lalu. Ini sekaligus menjadi kemenangan dua kali beruntun bagi mereka.

1. Senang

Verdonk sangat senang bisa membawa timnya memperpanjang tren kemenangannya. Namun, ia mengingatkan kepada rekan-rekannya untuk tetap fokus menjaga momentum ini.

“Ini luar biasa, tapi kami harus menjaga momentum ini. Jangan sampai kami mengalami penurunan lagi. Itu sangat menyebalkan bagi kami sebagai pemain,” kata Verdonk, dilansir dari Forza NEC, Selasa (21/1/2025).

2. Tidak Ada Artinya

Pemain Timnas Indonesia itu berpendapat dua kemenangan beruntun ini akan tidak ada artinya jika tak mampu menjaga konsistensinya. Verdonk memusatkan fokusnya menatap laga berat melawan PSV Eindhoven.

“Kami bekerja keras, tapi jika kembali inkonsisten, dua kemenangan ini akan dilupakan begitu saja. Hal seperti itu bisa terjadi dengan cepat,” ujar Verdonk.