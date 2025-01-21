Tak Cukup Alex Pastoor dan Denny Landzaat, Patrick Kluivert Mau Timnas Indonesia Datangkan Asisten Pelatih dari Belanda Lagi

JAKARTA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, mengonfirmasi Patrick Kluivert ingin menambah asisten pelatih Timnas Indonesia dari Belanda lagi. Nantinya asisten pelatih baru itu bertugas untuk menjembatani tim senior dengan kelompok umur.

Sebelumnya, Patrick Kluivert sudah menunjuk dua asisten yang akan membantunya di Timnas Indonesia. Keduanya adalah Alex Pastoor dan Denny Landzaat yang sama-sama berasal dari Belanda.

1. Patrick Kluivert Mencari Asisten Pelatih

Belakangan ini, Erick mengungkap Kluivert sedang ancang-ancang mencari pelatih lokal untuk membantunya di Timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu akan menyeleksi pelatih-pelatih lokal terbaik untuk menjadi rekan kerjanya.

Erick mengatakan, seleksi ini akan merujuk dari database pelatih di Indonesia yang mempunyai lisensi. Dua pelatih lokal nantinya akan dipilih untuk menemani Patrick Kluivert di Timnas Indonesia.

Patrick Kluivert dan Denny Landzaat Aldi Chandra Okezone

"Nanti yang kita punya database yang tadi jumlahnya banyak kita coba seleksi dengan tim pakar kita mungkin dapat 10, dari 10 ya kita akan usulkan ke Patrick Kluivert dan tim untuk bisa nanti menentukan dua asisten pelatih pilihan mereka," tutur Erick dalam keterangan resmi yang diterima Okezone, Selasa (21/1/2025).

"Setelah 10 nanti, Patrick Kluivert dan tim akan menyeleksi yang cocok dengan pemikiran jobdesk dan kemampuan yang diperlukan timnas," sambungnya.