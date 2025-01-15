Jadwal dan Link Live Streaming CAF Champions League 2024-2025 di Vision+, Klik di Sini!

JAKARTA – Babak penentu fase grup telah dimulai, matchday 6 TotalEnergies CAF Champions League 2024-2025 dijadwalkan bergulir akhir pekan ini, mulai Sabtu 18 Januari dan Minggu 19 Januari yang dapat kamu saksikan di Vision+ dengan klik di sini. Laga ini akan menjadi penentu bagi para tim yang akan lolos ke fase berikutnya.

Al Hilal yang saat ini bertengger di posisi pertama grup A, dengan perolehan 10 poin, tak boleh lengah guna mengunci kemenangan dan tetap berada di puncak klasemen saat dijadwalkan bertemu Mazembe dengan perolehan 2 poin di posisi ke 4 grup A, di laga tandang ke Stade TP Mazembe pada 18 Januari 2025.

Di sisi lain persaingan ketat grup C akan berlangsung di Stadion Internasional Kairo saat Al Ahly yang berada di posisi kedua dan meraih 10 poin menjamu Orlando Pirates yang berada di puncak klasemen dengan perolehan 11 poin.

Jadilah bagian dari sejarah dan rasakan euforia yang akan memacu adrenalinmu dalam gelaran TotalEnergies CAF Champions League 2024-2025. Catat jadwal lengkapnya berikut:

Sabtu, 18 Januari 2025

19.55 WIB: TP Mazembe vs Al Hilal

22.53 WIB: Al Ahly SC vs Orlando Pirates

Minggu, 19 Januari 2025

01.00 WIB: Young Africans vs MC Alger (DELAY)

05.30 WIB: CR Belouizdad vs Stade d’Abidjan (DELAY)

07.20 WIB: Es Tunis vs GDS Esperanca (DELAY)

13.50 WIB: Pyramids FC vs Djoliba AC (DELAY)

Streaming di Vision+ dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus!