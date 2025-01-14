Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Pelatih Asing Timnas Indonesia yang Pernah Bermasalah dengan PSSI, Nomor 1 Luis Milla

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 14 Januari 2025 |19:02 WIB
4 Pelatih Asing Timnas Indonesia yang Pernah Bermasalah dengan PSSI, Nomor 1 Luis Milla
Simon McMenemy termasuk pelatih asing yang pernah bermasalah dengan PSSI (Foto: PSSI)
A
A
A

BERIKUT empat pelatih asing Timnas Indonesia yang pernah bermasalah dengan PSSI. Salah satunya adalah Luis Milla.

PSSI baru menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia dengan kontrak dua tahun. Ia menambah panjang daftar juru taktik asing yang menangani Skuad Garuda.

Logo PSSI

Namun, PSSI punya riwayat cukup buruk dengan pelatih-pelatih asing. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4 Pelatih Asing yang Pernah Bermasalah dengan PSSI

4. Luis Manuel Blanco

Luis manuel blanco

Pelatih satu ini ditunjuk menangani Timnas Indonesia pada 25 Februari 2013. Namun, Blanco kemudian dipecat pada Maret 2013 tanpa sekali pun mengasuh di pertandingan resmi.

Kabarnya, pemain berontak dengan metode latihan keras pria asal Argentina itu. Parahnya, sejumlah Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI) juga tak tahu soal kontrak Blanco. Ia sempat mengadukan soal hal ini ke Kedutaan Besar Argentina di Jakarta.

3. Simon McMenemy

Simon McMenemy Heru Haryono Okezone

Pelatih satu ini ditunjuk menangani Timnas Indonesia pada awal 2019. Sayangnya, McMenemy kemudian dipecat tak sampai setahun, tepatnya pada November 2019, atas desakan suporter.

Pelatih asal Skotlandia ini sempat dipermalukan PSSI. McMenemy yang sudah dipecat, diminta datang untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia di Stadion Bukit Jalil!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177494/budi_setiawan_tidak_ada_ketua_umum_pssi_yang_jalani_periode_penuh_sejak_dualisme-awJV_large.jpg
Pengamat Peringatkan Erick Thohir, Tak Ada Ketum PSSI Jalani 1 Periode Penuh Usai Dualisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/51/3177370/febrianto_wijaya_siap_maju_sebagai_ketua_umum_pssi_sulawesi_barat_febriantowijaya-evMc_large.jpg
Mantan Pemain VfB Stuttgart Maju Jadi Ketum PSSI Sulawesi Barat, Didukung Banyak Pesepakbola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/51/3176890/rapat_exco_pssi_menunggu_arahan_ketua_umum_erick_thohir-Ofea_large.jpg
Rapat Exco PSSI soal Nasib Patrick Kluivert di Timnas Indonesia Tunggu Arahan Erick Thohir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/51/3171133/erick_thohir-HmSd_large.jpg
Jabat Menpora dan Ketum PSSI, Komisi X DPR: Erick Thohir Tidak Harus Mundur
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/20/11/1634421/hasil-liga-futsal-profesional-duel-ketat-cosmo-jne-fc-bermain-imbang-lawan-pangsuma-fc-ymh.webp
Hasil Liga Futsal Profesional: Duel Ketat, Cosmo JNE FC Bermain Imbang Lawan Pangsuma FC
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/20/malut_united_menghajar_persis_solo_3_1_pada_pekan.jpg
Hasil Super League: Persis Solo Takluk di Manahan, Malut United Pesta Lewat Aksi Del Pino
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement