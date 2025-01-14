4 Pelatih Asing Timnas Indonesia yang Pernah Bermasalah dengan PSSI, Nomor 1 Luis Milla

Simon McMenemy termasuk pelatih asing yang pernah bermasalah dengan PSSI (Foto: PSSI)

BERIKUT empat pelatih asing Timnas Indonesia yang pernah bermasalah dengan PSSI. Salah satunya adalah Luis Milla.

PSSI baru menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia dengan kontrak dua tahun. Ia menambah panjang daftar juru taktik asing yang menangani Skuad Garuda.

Namun, PSSI punya riwayat cukup buruk dengan pelatih-pelatih asing. Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4 Pelatih Asing yang Pernah Bermasalah dengan PSSI

4. Luis Manuel Blanco

Pelatih satu ini ditunjuk menangani Timnas Indonesia pada 25 Februari 2013. Namun, Blanco kemudian dipecat pada Maret 2013 tanpa sekali pun mengasuh di pertandingan resmi.

Kabarnya, pemain berontak dengan metode latihan keras pria asal Argentina itu. Parahnya, sejumlah Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI) juga tak tahu soal kontrak Blanco. Ia sempat mengadukan soal hal ini ke Kedutaan Besar Argentina di Jakarta.

3. Simon McMenemy

Pelatih satu ini ditunjuk menangani Timnas Indonesia pada awal 2019. Sayangnya, McMenemy kemudian dipecat tak sampai setahun, tepatnya pada November 2019, atas desakan suporter.

Pelatih asal Skotlandia ini sempat dipermalukan PSSI. McMenemy yang sudah dipecat, diminta datang untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia di Stadion Bukit Jalil!