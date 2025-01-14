Hasil Borneo FC vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025: Pesut Etam Dipermalukan Kabau Sirah 1-3

Borneo FC vs Semen Padang berakhir 1-3 untuk tim tamu di Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@borneofc.id)

BALIKPAPAN – Hasil Borneo FC vs Semen Padang di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (14/1/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-1 untuk Kabau Sirah.

Borneo sebetulnya unggul duluan di menit ke-39 lewat Gabriel Furtado. Namun, Semen Padang bangkit di babak kedua lewat Filipe Chaby (49’) dan Bruno Gomes (73’, 76').

Borneo FC vs Semen Padang (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Jalannya Pertandingan

Borneo FC langsung tampil agresif di awal pertandingan. Tim besutan Pieter Huistra itu berupaya keras untuk mencuri keunggulan di awal pertandingan paruh pertama.

Serangan masif dari Pesut Etam membuat Semen Padang agak kesulitan. Sementara, Semen Padang hanya bisa mengandalkan serangan balik untuk melakukan perlawanan.

Pada menit ke-39, Borneo FC akhirnya sukses memecah kebuntuan. Adalah Gabriel Furtado (39’) yang berhasil menjebol gawang yang dijaga oleh Arthur, Borneo FC unggul sementara 1-0.

Setelah gol itu, Semen Padang kini mulai tampil berani keluar dari tekanan. Akan tetapi, upaya anak asuh Eduardo Almeida tak membuahkan hasil. Babak pertama selesai untuk keunggulan Borneo FC atas Semen Padang 1-0.

Memasuki babak kedua, Borneo FC langsung mendapatkan pil pahit setelah Dwiky Hardiansyah dikenakan kartu merah. Dia pun harus keluar dari lapangan. Unggul jumlah pemain, Semen Padang langsung bisa menyamakan kedudukan.

Filipe Chaby (49’) berhasil mencetak gol untuk membawa Semen Padang menyamakan kedudukan. Usai gol tersebut, Kabau Sirah -julukan Semen Padang- mendominasi jalannya permainan.

Terus menyerang, Semen Padang akhirnya berbalik unggul lewat gol Bruno Gomes (73’). Pemain yang baru bergabung dengan Kabau Sirah itu mencetak gol perdana setelah menerima umpan matang dari Irkham Mila.