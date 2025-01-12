Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Langsung Belajar Agama Islam seperti Shin Tae-yong Setibanya di Indonesia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 12 Januari 2025 |07:30 WIB
Patrick Kluivert Langsung Belajar Agama Islam seperti Shin Tae-yong Setibanya di Indonesia?
Patrick Kluivert sudah tiba di Indonesia . (Foto: FAUZAN/ANTARA)
A
A
A

PATRICK Kluivert langsung belajar agama Islam seperti Shin Tae-yong setibanya di Indonesia? Sejauh ini, belum ada kabar kalau Patrick Kluivert akan mempelajari budaya agama mayoritas di Indonesia tcersebut.

Namun, langkah yang patut diapresiasi pernah dilakukan Shin Tae-yong, tepatnya beberapa hari sebelum diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Paham mayoritas pemain Timnas Indonesia beragalam Islam, ia mengunjungi Korean Cultural Center yang ada di Jakarta. Di sana, Shin Tae-yong mendengarkan ceramah dari pakar budaya islam.

1. Kunjungi Korean Cultural Center di Indonesia

Shin Tae-yong. Aldhi Chandra/MPI

“Shin Tae-yong mengunjungi Korean Cultural Center di Indonesia dan mendengar ceramah dari pakar budaya Islam. Pelatih Shin Tae-yong menunjukan minat aktif dengan mengajukan sejumlah pertanyaan,” tulis media Korea Selatan, Yonhap.

“Pelatih Shin Tae-yong bertanya, ‘Apakah pemain Iran berpuasa selama Ramadhan? Benarkah diizinkan jika hanya salat dua kali dari lima waktu’,” tanya Shin Tae-yong.

Sebelum ke Korean Cultural Center, Shin Tae-yong berkonsultasi dengan seorang dokter di Jakarta. Ia menanyakan banyak hal tentang budaya Islam di Indonesia.

“Sejak awal, saya mencoba memahami budaya Islam. Ada seorang dokter di Jakarta yang merupakan penganut agama Islam. Saya memintanya untuk bercerita soal agama Islam selama kurang lebih tiga jam,” tegas Shin Tae-yong mengutip dari media Korea Selatan, Sportalkorea.

 

