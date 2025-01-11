Marc Klok Bocorkan Masalah Utama Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

BANDUNG – Bintang Persib Bandung, Marc Klok membocorkan satu masalah utama yang menjadi masalah utama Shin Tae-yong saat masih menangani Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Menurut Klok, terkait komunikasi dan ketatnya aturan yang diterapkan Shin Tae-yong justru jadi masalah utamanya, terutama untuk pemain keturunan.

Seperti diketahui, Shin Tae-yong telah resmi dipecat dari kursi kepelatihan Timnas Indonesia, Senin (6/1/2025) lalu. Peran pelatih asal Korea Selatan itu akan digantikan oleh eks striker Barcelona Patrick Kluivert.

1. Pendapat Marc Klok soal Cara Melatih Shin Tae-yong

Marc Klok diketahui merupakan salah satu pemain yang pernah merasakan dilatih oleh STY di Timnas Indonesia. Pemain Persib Bandung itupun berbagi pengalaman soal cara Shin melatih.

Heo Ji-seob bersama Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/wassup_jissub)

Menurut Klok, Shin Tae-yong memiliki pola pelatihan dengan aturan yang ketat. Klok mengungkapkan, para pemain keturunan yang baru dinaturalisasi juga agak kesulitan dengan pola komunikasi yang dilakukan Shin.

“Dia bekerja dari hierarki yang cukup ketat dan komunikasi terjadi melalui seorang penerjemah. Itu sedikit menjadi masalah,” ujar Klok dilansir dari NOS, Sabtu (11/1/2025).