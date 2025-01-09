Karier dan Statistik Kepelatihan Patrick Kluivert Sebelum Resmi Latih Timnas Indonesia

KARIER dan statistik kepelatihan Patrick Kluivert sebelum resmi latih Timnas Indonesia menarik untuk dikupas. Sebab, hal ini menjadi perhatian penggemar sepakbola.

PSSI resmi mengumumkan Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia penerus Shin Tae-yong. Pria asal Belanda itu diikat kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan dua tahun.

1. Pesimistis

Sayangnya, penunjukan Kluivert ditanggapi dengan sikap pesimistis oleh penggemar. Hal tersebut berkaitan dengan karier dan statistik kepelatihan pria berusia 48 tahun tersebut.

Mereka ragu Kluivert adalah sosok yang tepat untuk melatih Timnas Indonesia. Apalagi, Shin sudah menerapkan standar yang begitu tinggi sebagai pelatih kepala Skuad Garuda.

2. Karier Patrick Kluivert

Sejak pensiun sebagai pesepakbola pada 2008, Kluivert langsung banting setir jadi pelatih. Ia tercatat mengawali karier dengan menerima tawaran sebagai asisten pelatih di AZ Alkmaar (2008-2010).

Lalu, Kluivert melanjutkan karier sebagai asisten pelatih di Brisbane Roar (2010), NEC Nijmegen (2010-2011), Timnas Belanda (2012-2014), dan Timnas Kamerun (2018-2019).