Patrick Kluivert Ungkap Satu Kelebihan Denny Landzaat yang Berguna untuk Latih Timnas Indonesia

PELATIH anyar Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Patrick Kluivert mengungkapkan satu kelebihan Denny Landzaat yang bisa dimanfaatkan untuk melatih skuad Garuda. Kelebihan yang dimaksud adalah Landzaat ternyata bisa berbicara bahasa Indonesia.

Kluivert mengajak dua rekannya untuk melatih Timnas Indonesia karena memiliki kedekatan emosional. Bahkan, dia bersama Landzaat sudah kenal sangat lama sejak masih meniti karier di tim junior Ajax Amsterdam.

1. Alasan Landzaat Jadi Asisten Pelatih

“Denny adalah teman saya, kami bermain bersama di tim junior Ajax, tetapi yang lebih penting, dia adalah asisten pelatih yang sangat baik dan loyal,” kata Kluivert, dilansir dari Voetbal Primeur, Kamis (9/1/2025).

Apalagi, Landzaat juga memiliki pengalaman sebagai asisten pelatih di berbagai klub. Salah satunya Feyenoord pada musim 2018-2019. Karena itu, Kluivert yakin kompatriotnya itu adalah sosok yang tepat.

Denny Landzaat

2. Landzaat Ternyata Bisa Bahasa Indonesia

Selain itu, Kluivert juga mengungkapkan bahwa Landzaat sangat paham budaya Indonesia. Bahkan dia mengungkapkan kalau rekannya itu bisa berbicara bahasa Indonesia.