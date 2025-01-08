Exco PSSI Bakal Laporkan Akun Penyebar Hoaks: Untuk Membangun Sepakbola Indonesia

Anggota Exco PSSI Arya Sinulingga mengancam akan melaporkan akun-akun yang bertindak negatif di media sosial (Foto: Okezone/Andri Bagus Syaeful)

ANGGOTA Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI), Arya Sinulingga, akan melaporkan akun-akun yang menyebar hoaks, fitnah, ujaran kebencian, serta doxing kepadanya. Ia mengklaim hal itu untuk membangun sepakbola Indonesia yang lebih sehat.

Arya dan jajaran pengurus PSSI mendapat serangan usai pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Beberapa bahkan dianggap sudah melanggar batas.

Serangan tersebut tidak terlepas dari ekspresi kekecewaan atas dipecatnya Shin. Pelatih asal Korea Selatan itu memang dicintai oleh penggemar sepakbola Indonesia.

Arya lantas mengancam akan melaporkan akun-akun yang bersikap negatif di media sosial. Menurutnya, hal itu dilakukan agar sepakbola Indonesia menjadi lebih sehat.

“Untuk membangun sepakbola di Indonesia lebih sehat, saya akan melaporkan akun-akun yang menyebarkan hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan doxing,” kata Arya dalam unggahan di akun Instagram-nya @arya.m.sinulingga, Rabu (8/1/2025).

“Akun-akun yang sudah melakukan ini, akan dijadikan sebagai bukti pelaporan ke pihak polisi,” imbuh tulisan itu.