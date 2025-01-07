Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

BREAKING NEWS: Pratama Arhan Resmi Gabung Bangkok United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |19:39 WIB
BREAKING NEWS: Pratama Arhan Resmi Gabung Bangkok United
Pratama Arhan resmi gabung Bangkok United. (Foto: Instagram/dusan.ph)
A
A
A

BANGKOK - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Pratama Arhan resmi bermain di Liga Thailand di sisa musim 2024-2025. Ia tepatnya bergabung dengan kandidat juara Liga Thailand 2024-2025, yakni Bangkok United.

Klub kasta tertinggi Liga Thailand itu pun dengan bangga mengumumkan rekrutan anyar mereka. Sebab, kehadiran Arhan akan menambah kekuatan Bangkok United.

"Selamat datang! Kami memperkenalkan Pratama Arhan, bek kiri timnas Indonesia," tulis Bangkok United dilaman Instagram @true_bangkok_united, Selasa (7/1/2025).

"Ini adalah penguatan pertama. Tentunya, untuk persiapan leg kedua musim 2024-2025," lanjut pernyataan klub.

Pratama Arhan resmi gabung Bangkok United

Kehadiran Arhan akan memberikan warna dalam skuad Bangkok United. Lantaran, keahlian lemparan jauh yang dimiliki Pratama Arhan akan menambah pola penyerangan tim.

Halaman:
1 2
      
