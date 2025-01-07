BREAKING NEWS: Pratama Arhan Resmi Gabung Bangkok United

BANGKOK - Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Pratama Arhan resmi bermain di Liga Thailand di sisa musim 2024-2025. Ia tepatnya bergabung dengan kandidat juara Liga Thailand 2024-2025, yakni Bangkok United.

Klub kasta tertinggi Liga Thailand itu pun dengan bangga mengumumkan rekrutan anyar mereka. Sebab, kehadiran Arhan akan menambah kekuatan Bangkok United.

"Selamat datang! Kami memperkenalkan Pratama Arhan, bek kiri timnas Indonesia," tulis Bangkok United dilaman Instagram @true_bangkok_united, Selasa (7/1/2025).

"Ini adalah penguatan pertama. Tentunya, untuk persiapan leg kedua musim 2024-2025," lanjut pernyataan klub.

Kehadiran Arhan akan memberikan warna dalam skuad Bangkok United. Lantaran, keahlian lemparan jauh yang dimiliki Pratama Arhan akan menambah pola penyerangan tim.