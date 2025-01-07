Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Keturunan yang Tidak Ucapkan Salam Perpisahan kepada Shin Tae-yong di Instagram, Nomor 1 Mees Hilgers!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |13:18 WIB
6 Pemain Keturunan yang Tidak Ucapkan Salam Perpisahan kepada Shin Tae-yong di Instagram, Nomor 1 Mees Hilgers!
Shin Tae-yong resmi meninggalkan Timnas Indonesia. (Foto: Aldi Chandra/Okezone)
A
A
A

SEBANYAK 6 pemain keturunan yang tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong di Instagram akan diulas Okezone. PSSI memutuskan memecat Shin Tae-yong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025 malam WIB.

Saat itu juga, banyak pemain Timnas Indonesia, baik yang lama maupun baru memperkuat skuad Garuda, memberikan salam perpisahan sekaligus ucapan terima kasih kepada Shin Tae-yong di Instagram. Tak cuma pemain-pemain yang berkarier di Liga 1, pemain keturunan yang berkarier di luar negeri juga melakukan hal sama.

Namun, tercatat ada enam pemain keturunan di skuad Timnas Indonesia yang tidak mengucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong di Instagram. Apakah beberapa nama di bawah ini tidak mengunggah salam perpisahan di Instagram karena terlibat konflik dengan Shin Tae-yong jelang laga Timnas Indonesia vs China pada Selasa, 15 Oktober 2024?

Sudah bukan rahasia lagi bahwa Shin Tae-yong disebut sakit hati karena taktiknya dikritik sejumlah pemain kelar laga melawan Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024. Akibatnya Shin Tae-yong menurunkan formasi di luar nalar saat Timnas Indonesia menghadapi China lima hari kemudian.

Berikut 6 pemain keturunan yang tidak ucapkan salam perpisahan kepada Shin Tae-yong di Instagram.

6. Elkan Baggott

Elkan Baggott

Elkan Baggott empat tahun membela Timnas Indonesia (2020-2024), mulai dari U-20 hingga senior. Namun, semenjak menolak panggilan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia U-23 menghadapi Guinea U-23, Elkan Baggott tak pernah lagi disertakan juru taktik asal Korea Selatan tersebut.

Kepergian Shin Tae-yong bisa menjadi berkah bagi Elkan Baggott. Jika tampil apik bersama klubnya, hanya masalah waktu bagi Elkan Baggott comeback ke Timnas Indonesia.

Halaman:
1 2 3
      
