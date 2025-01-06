Media Malaysia Heboh Patrick Kluivert Segera Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia Gantikan Shin Tae-yong

Patrick Kluivert akan ditunjuk menjadi pelatih Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)

MEDIA Malaysia seperti Stadium Astro dan OnefootballM heboh Patrick Kluivert segera ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong. Mereka heboh karena Timnas Indonesia akan ditangani pesepakbola legenda Barcelona dan Timnas Belanda, Patrick Kluivert.

“Legenda Barcelona Patrick Kluivert bersiap menjadi pelatih baru Timnas Indonesia. Kontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan dua tahun. Targetnya adalah meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026,” tulis akun X @stadiumastro.

Media Malaysia heboh Patrick Kluivert akan latih Timnas Indonesia. (Foto: X/@stadiumastro)

“Patrick Kluivert akan menjadi pelatih Timnas Indonesia yang baru menggantikan Shin Tae-yong. Via @fabrizioromano,” sambung akun @OnefootballM.

PSSI resmi memecat Shin Tae-yong dari jabatan pelatih Timnas Indonesia pada Senin, (6/1/2025) siang WIB. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan pelatih anyar Timnas Indonesia akan diumumkan pada Minggu 12 Januari 2025 sore WIB.

Erick Thohir mengaku sudah mewawancarai tiga calon pelatih Timnas Indonesia pada Rabu, 25 Desember 2024. Dari tiga pelatih, salah satunya adalah Patrick Kluivert.

"Memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tadi (Patrick Kluivert). Namun, daripada menebak-nebak, nanti tanggal 12 Januari (2025) ada press conference jam 4 sore,” kata Erick Thohir.