Tenangkan Fans Timnas Indonesia, Erick Thohir Janji Pengganti Shin Tae-yong Bakal Dongkrak Prestasi Garuda

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir memastikan pengganti Shin Tae-yong nantinya bukan pelatih sembarangan. Ia menegaskan calon pengganti STY di Timnas Indonesia pastinya pelatih hebat yang mampu mendongkrak prestasi Garuda.

PSSI baru saja menggelar konferensi pers tentang rencana Timnas Indonesia, pada Senin (6/1/2025). Dalam konferensi pers itu, PSSI mengumumkan pemberhentian kerjasama dengan pelatih Shin Tae-yong.

1. Erick Thohir Temukan Pelatih Baru di Eropa

Dengan demikian, sosok baru akan mengisi kursi kepelatihan Timnas Indonesia. Sebelum pengumuman ini, Erick sudah mampir ke suatu negara di Eropa untuk mewawancarai pelatih baru.

Dia mengungkapkan, ada tiga kandidat utama yang diwawancarai selama lima hari di Benua Biru. Satu sosok terpilih dan akan diumumkan kepada publik pada 12 Januari 2025 mendatang.

Erick mengatakan sosok pelatih baru itu berasal dari Belanda. Mantan presiden Inter Milan itu meyakini figur tersebut bisa membawa Skuad Garuda terbang tinggi. Menurutnya, pelatih baru tersebut memiliki tiga kriteria utama yang selaras dengan visi PSSI.

"Ya semuanya itu kan tadi berdasarkan tiga. Satu programnya benar, konsisten, pelatihnya juga bagus, kualitas pemainnya juga harus bagus. Itu semua ketiga yang tidak bisa terpisahkan," kata Erick kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Senin (6/1/2025).