HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar Resmi Gaet Karel Rizald, Pertahankan Tradisi Pemain Papua

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 05 Januari 2025 |00:15 WIB
PSM Makassar Resmi Gaet Karel Rizald, Pertahankan Tradisi Pemain Papua
PSM Makassar mendatangkan Karel Rizald (Foto: PT LIB)
MAKASSAR – PSM Makassar meresmikan kedatangan Karel Rizard. Ia menambah kekuatan Juku Eja jelang putaran kedua Liga 1 2024-2025 sekaligus menjaga tradisi pemain asal Papua di tim.

Perjalanan Karel bergabung dengan PSM Makassar tidaklah mudah. Sebab, ia harus mengikuti trial yang dipantau langsung oleh sang pelatih Bernardo Tavares.

Karel Rizald (Foto: PT LIB)

1. Rekomendasi

Karel memang direkomendasikan oleh Tavares untuk dikontrak. Sebab, ia dinilai akan membantu PSM pada putaran kedua.

“Benar, kami merekrut Karel, pemain baru untuk putaran kedua. Kami akan melihat seberapa banyak dia bisa membantu kami,” kata Tavares dilansir dari laman PT LIB, Minggu (5/1/2025).

2. Kontrak

Sementara itu, Manajer Tim PSM Makassar, Muhammad Nur Fajrin mengatakan, Karel dan manajemen klub telah menyepakati kontrak. Ia diikat dengan durasi enam bulan plus opsi perpanjangan satu tahun.

