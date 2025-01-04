Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan Baru yang Berpotensi Diperkenalkan PSSI pada Maret 2025, Nomor 1 Emil Audero!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 04 Januari 2025 |12:01 WIB
3 Pemain Keturunan Baru yang Berpotensi Diperkenalkan PSSI pada Maret 2025, Nomor 1 Emil Audero!
Emil Audero termasuk tiga pemain keturunan yang bisa diperkenalkan PSSI pada Maret 2025 (Foto: Instagram/@emil_audero)
A
A
A

SEBANYAK tiga pemain keturunan baru yang berpotensi diperkenalkan PSSI pada Maret 2025 akan diulas Okezone. PSSI tidak berhenti sampai di Ole Romeny untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Selama FIFA belum melarang naturalisasi pemain keturunan, PSSI masih akan mencari talenta terbaik yang dimiliki Indonesia di luar negeri. Okezone memprediksi ada sejumlah nama yang sudah masuk radar PSSI.

Susunan pemain Timnas Indonesia vs Timnas Arab Saudi (Foto: MPI/Isra Triansyah)

Bukan tak mungkin pada Maret 2025 atau saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nama-nama di bawah ini akan diperkenalkan PSSI sebagai pemain yang segera menjalani proses naturalisasi. Siapa saja?

Berikut 3 Pemain Keturunan Baru yang Berpotensi Diperkenalkan PSSI pada Maret 2025:

3. Tristan Gooijer

Tato Tristan Gooijer

Tristan Gooijer baru-baru ini menunjukan tato di dadanya yang bertuliskan kata “keluarga”. Hal itu mengindikasikan pesepakbola 20 tahun ini siap membela Timnas Indonesia.

Tristan Gooijer saat ini berstatus pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke klub Eredivisie lain, PEC Zwolle. Sayangnya, pemain yang fasih bermain sebagai fullback kanan, kiri dan bek tengah ini dalam pemulihan cedera lutut.

2. Jairo Riedewald

Jairo Riedewald

Tanda-tanda Jairo Riedewald segera menjalani proses naturalisasi terlihat jelas. Di bio Instagram-nya @jriedewald, gelandang 28 tahun ini memasang bendera Indonesia.

Pengalamannya yang lama berkarier di Ajax Amsterdam dan Crystal Palace akan sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Saat ini, Jairo Riedewald berstatus gelandang andalan klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175832/ole_romeny_berpotensi_starter_di_laga_timnas_indonesia_vs_irak_pssi-iSFd_large.JPG
Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Irak: Ole Romeny dan Calvin Verdonk Starter!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175826/timnas_indonesia_wajib_menang_atas_irak_afc-AsD9_large.JPG
Hitung-hitungan Nasib Timnas Indonesia jika Menang, Kalah dan Seri Lawan Irak di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175819/timnas_indonesia-8fuL_large.jpg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Laga Wajib Menang Garuda, Live di RCTI!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175816/patrick_kluivert_disebut_tak_kenal_pemain_timnas_indonesia_karena_mainkan_yakob_sayuri_sebagai_fullback_kanan_pssi-jHeF_large.JPG
Patrick Kluivert Disebut Tak Kenal Pemain Timnas Indonesia karena Mainkan Yakob Sayuri sebagai Fullback Kanan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/09/51/1630507/pbsi-dan-perada-swara-productionsjalin-kerja-samauntuk-gelarkejuaraan-bulu-tangkis-internasional-dan-nasional-2026-fzg.webp
PBSI dan Perada Swara ProductionsÂ Jalin Kerja SamaÂ untuk GelarÂ Kejuaraan Bulu Tangkis Internasional dan Nasional 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2024/09/02/saleh_al_shehri.jpg
Daftar 3 Striker Arab Saudi yang Bisa Jadi Mimpi Buruk Timnas Indonesia: Ada Pembunuh Argentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement