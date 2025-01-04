3 Pemain Keturunan Baru yang Berpotensi Diperkenalkan PSSI pada Maret 2025, Nomor 1 Emil Audero!

Emil Audero termasuk tiga pemain keturunan yang bisa diperkenalkan PSSI pada Maret 2025 (Foto: Instagram/@emil_audero)

SEBANYAK tiga pemain keturunan baru yang berpotensi diperkenalkan PSSI pada Maret 2025 akan diulas Okezone. PSSI tidak berhenti sampai di Ole Romeny untuk memperkuat Timnas Indonesia.

Selama FIFA belum melarang naturalisasi pemain keturunan, PSSI masih akan mencari talenta terbaik yang dimiliki Indonesia di luar negeri. Okezone memprediksi ada sejumlah nama yang sudah masuk radar PSSI.

Bukan tak mungkin pada Maret 2025 atau saat Timnas Indonesia menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nama-nama di bawah ini akan diperkenalkan PSSI sebagai pemain yang segera menjalani proses naturalisasi. Siapa saja?

Berikut 3 Pemain Keturunan Baru yang Berpotensi Diperkenalkan PSSI pada Maret 2025:

3. Tristan Gooijer





Tristan Gooijer baru-baru ini menunjukan tato di dadanya yang bertuliskan kata “keluarga”. Hal itu mengindikasikan pesepakbola 20 tahun ini siap membela Timnas Indonesia.

Tristan Gooijer saat ini berstatus pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke klub Eredivisie lain, PEC Zwolle. Sayangnya, pemain yang fasih bermain sebagai fullback kanan, kiri dan bek tengah ini dalam pemulihan cedera lutut.

2. Jairo Riedewald





Tanda-tanda Jairo Riedewald segera menjalani proses naturalisasi terlihat jelas. Di bio Instagram-nya @jriedewald, gelandang 28 tahun ini memasang bendera Indonesia.

Pengalamannya yang lama berkarier di Ajax Amsterdam dan Crystal Palace akan sangat berarti bagi Timnas Indonesia. Saat ini, Jairo Riedewald berstatus gelandang andalan klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp.