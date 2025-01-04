Huni Papan Atas, Manajemen Bangga dengan Pencapaian Persija Jakarta di Putaran 1 Liga 1 2024-2025

JAKARTA - Direktur Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, bangga dengan performa timnya di paruh musim Liga 1 2024-2025. Kendati begitu, bukan berarti pihak manajemen tidak memberi catatan yang perlu dibenahi.

Persija Jakarta telah menyelesaikan rangkaian pertandingan putaran pertama Liga 1 2024-2025. Macan Kemayoran menutup paruh musim dengan duduk di posisi tiga dengan koleksi 31 poin dari 17 pertandingan yang telah dimainkan.

1. Papan Atas

Dari 17 pertandingan itu, Persija Jakarta meraih sembilan hasil kemenangan, empat imbang, dan empat kekalahan. Mereka terpaut enam angka dari Persebaya Surabaya di posisi dua dan tujuh angka dari Persib Bandung yang sedang memuncaki klasemen sementara musim ini

Hasil-hasil yang diraih Persija Jakarta ini membuat Prapanca puas. Apalagi, anak asuh Carlos Pena mampu memanaskan persaingan papan atas yang menurutnya sangat positif.

“Saya bangga dengan kerja keras tim dalam putaran pertama ini," kata Prapanca, dilansir dari situs resmi Persija Jakarta, Sabtu (4/1/2025).

“Kami berhasil berada di peringkat ketiga di mana itu posisi yang cukup baik,” lanjutnya.