4 Pemain Keturunan yang Punya Tato Bahasa Indonesia, Nomor 1 Kevin Diks!

Kevin Diks termasuk empat pemain keturunan yang punya tato Bahasa Indonesia di tubuhnya (Foto: Instagram/@kevindiks2)

BERIKUT empat pemain keturunan yang punya tato Bahasa Indonesia atau terkait Indonesia di tubuhnya. Salah satunya adalah Kevin Diks.

Tato merupakan seni merajah tubuh yang kerap dilakukan oleh para pesepakbola dunia. Mereka biasanya mengabadikan sesuatu lewat tato tersebut.

Bahkan, ada pula yang menggambarkan kecintaan terhadap sesuatu, seperti empat pemain keturunan ini. Mereka rela merajah tubuhnya dengan kalimat Bahasa Indonesia atau sesuatu berbau Indonesia.

Siapa saja mereka? Simak ulasan berikut ini.

4 Pemain Keturunan yang Punya Tato Bahasa Indonesia

4. Tristan Gooijer





Pemain satu ini baru membuat kehebohan dengan tato bertuliskan ‘Keluarga’ dalam Bahasa Indonesia. Hal itu langsung memunculkan rumor Gooijer ingin dinaturalisasi menjadi WNI.

Apalagi, sang pemain mengabadikan kata tersebut di bagian dadanya. Patut dinanti apakah gayung bersambut bagi Gooijer atau tidak.

3. Jim Croque

Alasan sentimentil menyertai tato di lengan pemain satu ini. Croque menuliskan kalimat dalam Bahasa Indonesia yang punya makna mendalam yakni ‘Aku cinta padamu’.

Usut punya usut, itu adalah kalimat terakhir yang diucapkan sang nenek kepadanya sebelum berpulang. Croque begitu tersentuh kendati saat ini belum sempat menjalani proses menjadi WNI.