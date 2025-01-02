Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Respons Positif Fans Timnas Indonesia Usai Asnawi Mangkualam Resmi Perpanjang Kontrak di Port FC

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |02:01 WIB
Respons Positif Fans Timnas Indonesia Usai Asnawi Mangkualam Resmi Perpanjang Kontrak di Port FC
Asnawi Mangkualam resmi perpanjang kontrak di Port FC hingga 4 tahun ke depan. (Foto: Instagram/portfc_official)
A
A
A

BANGKOK - Keputusan Asnawi Mangkualam perpanjang kontrak di Port FC mendapatkan respons positif oleh para pencinta sepakbola Tanah Air. Suporter Timnas Indonesia tepatnya mendukung penuh karier Asnawi di Liga Thailand bersama Port FC yang bakal bertahan hingga akhir musim 2028-2029.

Ya, kabar perpanjangan kontrak Asnawi tersebut mendapatkan respons baik dari netizen Indonesia. Sebab, mereka ingin Asnawi tetap berkarier di luar negeri ketimbang kembali ke Indonesia.

1. Fans Timnas Indonesia Senang Asnawi Mangkualam Terus Main di Port FC

Respons netizen itu ditandai dengan memenuhi kolom komentar Instagram Port FC yang mengumumkan perpanjang kontrak Asnawi. Postingan itu pun sudah disukai 5 ribu lebih pengguna Instagram.

"Aman dari Liga 1, semoga sukses kapten," tulis akun @anton_dwi_hartanto.

"Jangan pulang ke Indonesia kecuali liburan, panggilan Timnas dan pensiun,"tulis akun @seputarolahraga31.

Asnawi Mangkualam resmi perpanjang kontrak di Port FC

"Semoga semakin berkembang," tulis akun @mqmallayati.

"Terus tingkatkan skill dan visi bermainnya. Sukses selalu," tulis akun @schw.

