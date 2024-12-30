Komentar Mengejutkan Bojan Hodak Usai Persib Bandung Juara Paruh Musim Liga 1 2024-2025

SOLO – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak tak merayakan gelar juara paruh musim Liga 1 2024-2025 yang baru saja ditorehkan klubnya. Sebab bagi Bojan, juara itu ya di akhir musim, jadi ia tak peduli dengan status juara paruh musim yang dilekatkan ke timnya.

Ya, Persib mengakhiri pekan ke-17 Liga 1 2024-2025 dengan bertengger di posisi pertama berkat mengoleksi 38 poin. Padahal, Persib sendiri baru memainkan 16 laga saja, namun mereka sudah unggul 1 poin dari Persebaya Surabaya di urutan kedua.

1. Bojan Hodak Lebih Senang Status Juara Liga 1 2024-2025 yang Diraih Akhir Musim Nanti

Menanggapi Bojan Hodak akui menjadi juara paruh musim sangat bagus bagi timnya. Namun ia menganggap hal itu tidak penting.

“Yang terpenting adalah menjadi juara di bulan Mei nanti (akhir kompetisi),” ujar Bojan usai pertandingan, dikutip Senin (30/12/2024).

Meski demikian, Bojan merasa Persib Bandung punya keuntungan bisa memimpin klasemen dibandingkan klub lainnya. Diharapkan terus bertahan hingga akhir kompetisi nanti.

2. Berharap Persib Bandung Tak Lengser dari Puncak Klasemen

“Kami harus terus melaju laga demi laga, dan musim begitu panjang di Indonesia, secara fisik ini akan sangat melelahkan karena perjalanan dan kami harus terus melaju, seperti yang saya katakan, laga demi laga. Jadi akhir dari semua ini masih sangat jauh,” tegasnya.