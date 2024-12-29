Telan Biaya Rp350 Miliar, Ini Penampakan Stadion Kanjuruhan yang Hampir 100% Rampung

MALANG – Stadion Kanjuruhan di Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur, memasuki tahap akhir revitalisasi bangunan. Proses itu sudah mencapai 99,5 persen ketika ditinjau oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU) Diana Kusumastuti.

Pada peninjauannya itu, stadion sudah sepenuhnya mulus dan nyaris jadi. Beberapa renovasi menonjol seperti tribun penonton yang memutar sudah rampung sepenuhnya.

1. Warna Biru

Tribun penonton didominasi warna biru muda dan tua, putih, dengan aksen warna kuning dan merah. Dari jauh, kombinasi itu membentuk motif tersendiri.

Sejumlah ruangan juga terlihat rampung dikerjakan. Ruang ganti pemain tampak lebih modern dan mewah. Di dalam area bawah tribun VIP juga terdapat ruangan pemanasan untuk pemain indoor dengan dilapisi rumput sintetis.

Area lintasan lari dan shuttle ban, juga sudah selesai. Area ini menjadi lebih mewah, dan sekilas penampilan Stasiun Kanjuruhan, menyerupai Stadion Manahan di Kota Solo. Warna di area juga terlihat lebih cerah dibandingkan yang lama.

Wamen Diana mengatakan, secara keseluruhan renovasi Stadion Kanjuruhan sudah baik dan memenuhi standar. Diharapkan, renovasi dapat selesai sesuai dengan target, termasuk progres pembangunan monumen Tragedi Kanjuruhan.

“Alhamdulillah hampir selesai, mohon dipercepat untuk penyelesaian monumen dan lanskapnya dirapikan. Ditambahkan juga pohon yang tinggi misalnya bambu di area monumen agar lebih hijau dan asri. Mudah-mudahan renovasi dapat selesai sesuai target pada 31 Desember 2024,” kata Diana, dikutip Minggu (29/12/2024).

2. Telan Biaya Rp357,8 Miliar

Di sisi lain, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur, Airyn Saputri Harahap menerangkan, renovasi Stadion Kanjuruhan dilaksanakan mulai 4 September 2023 dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 357,84 miliar. Ada pun pelaksana konstruksinya adalah Waskita - Abipraya KSO, dengan manajemen konstruksi Bina KSO Yodya.