Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayer Leverkusen Pesta Gol, Mainz 05 Hajar Eintracht Frankfurt

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |07:19 WIB
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayer Leverkusen Pesta Gol, Mainz 05 Hajar Eintracht Frankfurt
Hasil Bundesliga 2024-2025 semalam menampilkan kemenangan telak Bayer Leverkusen 5-1 atas SC Freiburg (Foto: X/@bayer04_en)
A
A
A

HASIL Bundesliga 2024-2025 semalam sudah diketahui. Sejumlah laga seru tersaji dan menghasilkan skor besar seperti Bayer Leverkusen yang berpesta gol melawan SC Freiburg.

Spieltag 15 Liga Jerman 2024-2025 itu berlangsung Sabtu 21 Desember hingga Minggu (22/12/2024) dini hari WIB. Rangkaian laga dimulai dengan kemenangan St. Pauli 1-0 di markas VfB Stuttgart.

Eintracht Frankfurt vs Mainz 05 (Foto: X/@Mainz05en)

Gol tunggal Johannes Eggestein (21’) sudah cukup untuk memberi tim tamu tiga poin penting. St. Pauli kini menjauhi zona degradasi dengan 14 poin dari 15 pertandingan.

Lalu, ada pertandingan seru antara Eintracht Frankfurt vs Mainz 05 yang berdempetan di klasemen. Hasilnya, tim tamu berhasil menang dengan skor 3-1 meski terkena kartu merah!

Hebatnya lagi, Mainz tak limbung meski Nadiem Amiri dikartu merah menit ke-21. Untungnya, saat itu mereka sudah unggul 1-0 berkat gol bunuh diri Kaua Santos (15’).

Dua gol tambahan dicetak oleh Paul Nebel (27’, 58’). Sedangkan, tuan rumah hanya bisa membalas sekali lewat gol Rasmus Kristensen (75’).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/18/51/3139870/berikut_hasil_lengkap_pekan_terakhir_bundesliga_2024_2025-2ZPM_large.jpg
Hasil Lengkap Pekan Terakhir Bundesliga 2024-2025: Bayern Munich Menang Telak, Borussia Dortmund Lolos Liga Champions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/17/51/3139749/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_vision_hoffenheim_vs_bayern_munich_di_bundesliga_2024_2025-fvdV_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Vision+ Hoffenheim vs Bayern Munich di Bundesliga 2024-2025, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/51/3139409/berikut_tiga_trofi_yang_diperoleh_xabi_alonso_di_bayer_leverkusen-VH8s_large.jpg
3 Trofi yang Diperoleh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, Nomor 1 Akhiri Puasa Gelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/51/3138086/bayern_munich-sABS_large.jpg
Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayern Munich vs Borussia Monchengladbach 2-0!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/28/11/1660655/timnas-futsal-indonesia-u19-dan-u16-kompak-tembus-final-piala-aff-2025-ketum-ffi-apresiasi-regenerasi-wbx.webp
Timnas Futsal Indonesia U-19 dan U-16 Kompak Tembus Final Piala AFF 2025, Ketum FFI Apresiasi Regenerasi
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/29/franco_mastantuono.jpg
Napoli Mau Pinjam Franco Mastantuono, Real Madrid Tolak Mentah-Mentah!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement