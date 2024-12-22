Hasil Bundesliga 2024-2025 Semalam: Bayer Leverkusen Pesta Gol, Mainz 05 Hajar Eintracht Frankfurt

HASIL Bundesliga 2024-2025 semalam sudah diketahui. Sejumlah laga seru tersaji dan menghasilkan skor besar seperti Bayer Leverkusen yang berpesta gol melawan SC Freiburg.

Spieltag 15 Liga Jerman 2024-2025 itu berlangsung Sabtu 21 Desember hingga Minggu (22/12/2024) dini hari WIB. Rangkaian laga dimulai dengan kemenangan St. Pauli 1-0 di markas VfB Stuttgart.

Gol tunggal Johannes Eggestein (21’) sudah cukup untuk memberi tim tamu tiga poin penting. St. Pauli kini menjauhi zona degradasi dengan 14 poin dari 15 pertandingan.

Lalu, ada pertandingan seru antara Eintracht Frankfurt vs Mainz 05 yang berdempetan di klasemen. Hasilnya, tim tamu berhasil menang dengan skor 3-1 meski terkena kartu merah!

Hebatnya lagi, Mainz tak limbung meski Nadiem Amiri dikartu merah menit ke-21. Untungnya, saat itu mereka sudah unggul 1-0 berkat gol bunuh diri Kaua Santos (15’).

Dua gol tambahan dicetak oleh Paul Nebel (27’, 58’). Sedangkan, tuan rumah hanya bisa membalas sekali lewat gol Rasmus Kristensen (75’).