SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Vietnam Bantu Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024?

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |07:24 WIB
Timnas Vietnam Bantu Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF 2024?
Timnas Vietnam bisa bantu Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024. (FotoL Facebook VFF)
A
A
A

TIMNAS Vietnam membantu Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024? Sebelum kita membahas potensi di atas, ada baiknya melihat klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 setelah seluruh tim melakoni tiga pertandingan (kecuali Laos yang sudah memainkan seluruh pertandingan alias empat laga).

Skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- duduk di puncak klasemen sementara Grup B Piala AFF 2024 dengan tujuh angka. Menyusul di posisi dua dan tiga ada Timnas Indonesia serta Myanmar dengan empat angka.

Pratama Arhan dan Hokky Caraka berjuang loloskan Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

(Pratama Arhan (kanan) dan Hokky Caraka berjuang loloskan Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Uniknya, baik Timnas Indonesia dan Myanmar memiliki produktivitas gol (lima) dan selisih gol yang sama (nol). Lanjut ke posisi empat ada Timnas Filipina yang mengemas tiga angka.

Untuk Timnas Indonesia, bagaimana caranya agar lolos ke semifinal Piala AFF 2024? Pertama, Timnas Indonesia wajib menang saat menjamu Filipina di matchday pamungkas Grup B Piala AFF 2024 yang dilangsungkan di Stadion Manahan, Sabtu (21/12/2024) pukul 20.00 WIB.

Apakah kemenangan atas Filipina sudah menggaransi Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024? Jawabannya belum. Timnas Indonesia mesti berharap di laga lain, Vietnam menang atau seburuk-buruknya bermain imbang dengan Myanmar.

Jika kondisi ini terjadi, Vietnam akan finis sebagai juara Grup A dengan 10 angka. Mengekor di posisi dua ada Timnas Indonesia dengan tujuh poin. Sekadar diketahui, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke semifinal Piala AFF 2024.

