Hasil Liga Inggris 2024-2025: Liverpool vs Fulham 2-2, Arsenal vs Everton 0-0 hingga Newcastle United vs Leicester City 4-0!

Laga Liverpool vs Fulham di pekan ke-16 Liga Inggris 2024-2025 berakhir 2-2. (Foto: Laman resmi Liverpool)

HASIL Liga Inggris 2024-2025 semalam, tepatnya di lanjutan pekan ke-16 akan diulas Okezone. Tercatat ada lima pertandingan yang digelar sepanjang Sabtu 14 Desember 2024 malam WIB hingga Minggu (15/12/2024) dini hari WIB.

Hasilnya, Liverpool dan Arsenal kompak gagal memenangkan pertandingan. Liverpool yang diprediksi menang atas Fulham, harus puas bermain 2-2.

(Liverpool vs Fulham berakhir 2-2, (Foto: Laman resmi Liverpool)

Laga baru berjalan 11 menit, Liverpool sudah ketinggalan 0-1 dari Fulham via aksi Andreas Pereira, memanfaatkan assist Antonee Robinson. Petaka berlanjut bagi The Reds -julukan Liverpool. Di menit 16, Andy Robertson mendapatkan kartu merah langsung karena melakukan pelanggaran keras.

Alhasil, Liverpool harus bermain 10 orang ketika laga masih menyisakan 74 menit. Skor 0-1 untuk keunggulan The Cottagers -julukan Fulham- bertahan hingga babak pertama usai.

Di babak kedua, Liverpool mencoba meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya positif, Liverpool menyamakan kedudukan via gol Cody Gakpo di menit 47, setelah menerima assist Mohamed Salah.

Namun, Fulham lagi-lagi unggul kali ini via gol yang dicetak Rodrigo Muniz setelah menerima umpan Antonee Robinson. Beruntung, Liverpool memiliki Diogo Jota yang berhasil memaksa laga berakhir 2-2, setelah menerima umpan dari Darwin Nunez pada menit.