Ranking FIFA Timnnas Indonesia Langsung Lewati Tim Penakluk Nigeria jika Menang atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!

Rafael Struick bisa membantu Timnas Indonesia menang atas Myanmar malam ini. (Foto: Isra Triansyah/MPI)

RANKING FIFA Timnas Indonesia langsung melewati tim penakluk Nigeria, Rwanda, jika menang atas Myanmar di matchday pertama Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC), Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB. Kok bisa? Begini penjelasannya.

Meski tidak termasuk ke dalam agenda FIFA, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tetap masuk ke dalam perhitungan ranking FIFA. Hanya saja bobot poinnya sangat kecil karena digelar di luar FIFA Matchday.

(Timnas Indonesia wajib menang atas Myanmar malam ini. (Foto: PSSI)

Ketika bobot poin laga uji coba di FIFA Matchday dihitung 10 poin, untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 hanya lima poin. Meski begitu, tambahan poin di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 cukup penting bagi Timnas Indonesia untuk lebih cepat menuntaskan target, yakni duduk di peringkat 100 dunia!

Menurut perhitungan Okezone, jika Timnas Indonesia menyapu bersih delapan pertandingan ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dengan kemenangan, mereka meraup sekira 18,52 poin. Tambahan poin itu sudah cukup meroketkan posisi Timnas Indonesia dari peringkat 125 ke 119 dunia!

Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 124 dunia jika menang atas Myanmar malam ini. Menurut perhitungan laman football-ranking.com, kemenangan atas Myanmar menghasilkan 1,8 angka.

Tambahan poin itu membuat perolehan angka Timnas Indonesia meningkat dari 1,135.11 menjadi 1,136.91. Timnas Indonesia pun resmi menggeser Rwanda yang sebelumnya berada di peringkat 124 dunia dengan 1,136.06.