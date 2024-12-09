Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ranking FIFA Timnnas Indonesia Langsung Lewati Tim Penakluk Nigeria jika Menang atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 09 Desember 2024 |12:46 WIB
Ranking FIFA Timnnas Indonesia Langsung Lewati Tim Penakluk Nigeria jika Menang atas Myanmar di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024!
Rafael Struick bisa membantu Timnas Indonesia menang atas Myanmar malam ini. (Foto: Isra Triansyah/MPI)
A
A
A

RANKING FIFA Timnas Indonesia langsung melewati tim penakluk Nigeria, Rwanda, jika menang atas Myanmar di matchday pertama Grup B ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 (AMEC), Senin (9/12/2024) pukul 19.30 WIB. Kok bisa? Begini penjelasannya.

Meski tidak termasuk ke dalam agenda FIFA, ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tetap masuk ke dalam perhitungan ranking FIFA. Hanya saja bobot poinnya sangat kecil karena digelar di luar FIFA Matchday.

Timnas Indonesia wajib menang atas Myanmar malam ini. (Foto: PSSI)

(Timnas Indonesia wajib menang atas Myanmar malam ini. (Foto: PSSI)

Ketika bobot poin laga uji coba di FIFA Matchday dihitung 10 poin, untuk ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 hanya lima poin. Meski begitu, tambahan poin di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 cukup penting bagi Timnas Indonesia untuk lebih cepat menuntaskan target, yakni duduk di peringkat 100 dunia!

Menurut perhitungan Okezone, jika Timnas Indonesia menyapu bersih delapan pertandingan ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 dengan kemenangan, mereka meraup sekira 18,52 poin. Tambahan poin itu sudah cukup meroketkan posisi Timnas Indonesia dari peringkat 125 ke 119 dunia!

Timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 124 dunia jika menang atas Myanmar malam ini. Menurut perhitungan laman football-ranking.com, kemenangan atas Myanmar menghasilkan 1,8 angka.

Tambahan poin itu membuat perolehan angka Timnas Indonesia meningkat dari 1,135.11 menjadi 1,136.91. Timnas Indonesia pun resmi menggeser Rwanda yang sebelumnya berada di peringkat 124 dunia dengan 1,136.06.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/45/3190240/elkan_baggott_kini_eksis_bersama_ipswich_town_u_21_elkanbaggott-KtUd_large.jpg
Tolak Panggilan Timnas Indonesia, Elkan Baggott Kini Main di Ipswich Town U-21 meski Usianya Sudah 22 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190214/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_19_juni_2023-H8VL_large.jpg
Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190204/timnas_indonesia-GWHK_large.jpg
Daftar Kegagalan Timnas Indonesia Sepanjang 2025: Mimpi Piala Dunia Pupus dan Hilangnya Dominasi di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656349/lampaui-target-di-sea-games-2025-tim-judo-indonesia-dapat-bonus-tambahan-efj.webp
Lampaui Target di SEA Games 2025, Tim Judo Indonesia Dapat Bonus Tambahan
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/01/31/MU_Luis_Nani.jpg
Nani Bongkar Fakta Mengejutkan soal Hairdryer Treatment Sir Alex Ferguson
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement