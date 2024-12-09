Alasan Bojan Hodak Sebut PSS Sleman vs Persib Bandung Laga yang Berat

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyebut laga kontra PSS Sleman di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025 bakal berat. Sebab, mereka mesti melakoni pertandingan tandang.

Laga PSS Sleman vs Persib Bandung akan digelar di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Senin (9/12/2024) pukul 19.00 WIB. Maung Bandung memasuki laga ini dengan kenangan buruk.

Hodak masih mengingat pertemuan terakhir Persib saat berhadapan dengan PSS. Saat itu, timnya mengalami kekalahan dengan skor 0-1.

Kini, Super Elang Jawa berada dekat di zona degradasi dengan menempati posisi 15 klasemen sementara Liga 1 2024-2025. Situasi tersebut jelas membuat tuan rumah akan bermain habis-habisan demi tiga angka.

“Saya menduga ini akan jadi laga yang berat, sedangkan kami empat hari lalu baru bermain di laga AFC (Champions League ACL 2). Semua ingin menang di laga ini untuk menjaga jarak poin dengan Persebaya,” tegas Hodak dalam konferensi pers, dikutip Senin (9/12/2024).

Pria asal Kroasia tersebut akan tetap mewaspadai PSS Sleman meski di dua laga terakhirnya mengalami kekalahan. Sebab Fachruddin Aryanto dan kawan-kawan merupakan tim yang berbahaya jika mendapatkan ruang.

“Mereka tidak kebobolan banyak gol dan jika menelan kekalahan juga skornya hanya 0-1, 1-2, jadi mereka saya rasa hanya tidak beruntung,” urai Hodak.