Bukan Lawan Lionel Messi, Maarten Paes Ungkap Pertandingan Paling Menarik di MLS 2024

PEMAIN FC Dallas, Maarten Paes tak menganggap laga melawan Inter Miami yang diperkuat Lionel Messi sebagai salah satu pertandingan paling berkesan selama tampil di Liga Amerika Serikat 2024 (MLS). Bagi kiper Timnas Indonesia itu, laga paling menarik di musim 2024 ini adalah ketika FC Dallas berjumpa Tampa Bay Rowdies.

Paes menjadikan laga tersebut berkesan karena Tampa Bay Rowdies mencatat total 30 tembakan yang 10 diantaranya mengarah ke gawang FC Dallas. Dari puluhan tembakan itu, Paes melakukan beberapa penyelamatan yang ciamik.

“Pertandingan terakhir melawan Tampa Bay Rowdies, mereka mencatatkan 30 tembakan,” ucap Paes, dikutip dari situs Kitagaruda, Sabtu (7/12/2024).

“Saya rasa itu pertandingan terbaik dalam karier profesional saya. Saya membuat sejumlah penyelamatan,” ungkapnya.

Pada laga tersebut, Paes nyaris mengantarkan FC Dallas meraih kemenangan dan clean sheet. Tapi, timnya menutup laga dengan kemenangan 2-1. Kendati harus kebobolan satu gol, kiper Timnas indonesia itu tak akan merupakan laga tersebut karena melakukan setidaknya delapan penyelamatan.

“Saya nyaris mencetak clean sheet, akan tetapi kami kebobolan lewat sepak pojok di menit akhir pertandingan. Namun bagi saya itu pertandingan yang sangat luar biasa. Saya rasa ada lebih dari delapan penyelamatan,” terang dia.