3 Calon Top Skor Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, Nomor 1 Titisan Erling Haaland!

SEBANYAK 3 calon top skor Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan mengarungi Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025.

Sebanyak 24 pemain akan dibawa pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ke ajang dua tahunan tersebut. Dari 24 pemain itu, Okezone memprediksi tiga nama di antaranya berpeluang menjadi top skor turnamen. Siapa saja?

Berikut 3 calon top skor Timnas Indonesia di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024:

3. Rafael Struick





Rafael Struick memang belum banyak mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Namun, ketika dibutuhkan, penyerang 21 tahun ini sering mencetak gol krusial.

Masih hangat dalam ingatan ketika tendangan placing eks pemain ADO Den Haag ini meluncur mulus ke gawang Bahrain. Satu lagi, penyerang Brisbane Roar ini juga dua kali membobol gawang Timnas Korea Selatan U-23 di perempatfinal Piala Asia U-23 2024.

2. Marselino Ferdinan





Meski bukan berposisi sebagai penyerang, naluri gol Marselino Ferdinan terhitung tinggi. Sejak level kelompok umur, Marselino Ferdinan sering bersaing di jalur top skor.

Di Piala AFF U-15 2019, Marselino Ferdinan menjadi runner-up top skor dengan lima gol, hanya kalah dari Paulo Gali Freitas yang diduga melakukan pencarian umur (7 gol). Terbaru, pesepakbola 20 tahun ini memborong semua gol Timnas Indonesia saat menang 2-0 atas Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.