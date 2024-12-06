Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Maarten Paes Ungkap Satu Kota di Indonesia yang Begitu Spesial di Hatinya

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |04:00 WIB
Maarten Paes Ungkap Satu Kota di Indonesia yang Begitu Spesial di Hatinya
Kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes. (Foto: Instagram/maartenpaes)
A
A
A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Maarten Paes mengungkap satu kota di Tanah Air yang begitu spesial di hatinya. Kota yang dimaksud Paes adalah Kediri, lokasi di mana neneknya tinggal ketika berada di Indonesia.

Maarten Paes tak memiliki darah Indonesia, namun ia memiliki ikatan dengan Indonesia karena neneknya. Hal itu pula yang membuat kiper FC Dallas itu bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada April 2024 silam. Pemain FC Dallas itu bisa dinaturalisasi karena sang nenek merupakan seorang Blijvers -sebutan untuk pendatang berdarah Eropa murni, yang lahir di Indonesia.

Nenek Maarten semasa hidupnya sempat bermukim di kota Kediri. Sang nenek pun sering menceritakan kisah serta kenangan indah soal Kota Tahu tersebut kepada Maarten.

Karena alasan itulah, Kediri menjadi kota yang sangat spesial untuk Paes. Ia pun ingin suatu saat datang ke Kediri agar bisa merasakan apa yang selama ini diceritakan oleh neneknya.

Maarten Paes

"Ya, saya tahu betul. Saya mendapatkan banyak cerita tentang kota ini dari nenek saya. Kediri adalah kota yang sangat berkesan baginya. Beliau selalu bercerita dengan semangat tentang apa saja yang ada di sana," kata Maarten dilansir dari Kita Garuda, Jumat (6/12/2024).

"Beliau sangat merindukan tahun-tahun terakhirnya saat di sana, bercerita juga tentang beberapa momen saat bersama saya di sana," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189416/tiga_pelatih_top_dunia_berikut_ini_menolak_menangani_timnas_indonesia-T109_large.jpg
3 Pelatih Top Dunia yang Menolak Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 John Heitinga!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/51/3189407/timnas_finlandia_berpotensi_lawan_timnas_indonesia_di_fifa_series_2026_huuhkajat-Sp4e_large.jpg
Timnas Indonesia Resmi Lawan Finlandia di FIFA Series 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189292/john_heitinga_disebut_telah_menolak_tawaran_melatih_timnas_indonesia-MqAB_large.jpg
Media Belanda Ungkap Fakta Mengejutkan Usai John Heitinga Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/51/3189124/john_heitinga_tolak_tawaran_latih_timnas_indonesia_johnheitinga-hsuU_large.jpg
John Heitinga Resmi Tolak Tawaran Latih Timnas Indonesia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/12/11/1655059/perjalanan-timnas-indonesia-u22-terhenti-di-sea-games-2025-jht.webp
Timnas Indonesia Gagal Total, Tak Lolos Semifinal SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/12/timnas_voli_putri_indonesia_kalah_0_3_20_25_15_2.jpg
Tumbang dari Vietnam, Timnas Voli Putri Indonesia Tantang Thailand di Semifinal SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement