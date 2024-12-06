Maarten Paes Ungkap Satu Kota di Indonesia yang Begitu Spesial di Hatinya

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Maarten Paes mengungkap satu kota di Tanah Air yang begitu spesial di hatinya. Kota yang dimaksud Paes adalah Kediri, lokasi di mana neneknya tinggal ketika berada di Indonesia.

Maarten Paes tak memiliki darah Indonesia, namun ia memiliki ikatan dengan Indonesia karena neneknya. Hal itu pula yang membuat kiper FC Dallas itu bisa dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) pada April 2024 silam. Pemain FC Dallas itu bisa dinaturalisasi karena sang nenek merupakan seorang Blijvers -sebutan untuk pendatang berdarah Eropa murni, yang lahir di Indonesia.

Nenek Maarten semasa hidupnya sempat bermukim di kota Kediri. Sang nenek pun sering menceritakan kisah serta kenangan indah soal Kota Tahu tersebut kepada Maarten.

Karena alasan itulah, Kediri menjadi kota yang sangat spesial untuk Paes. Ia pun ingin suatu saat datang ke Kediri agar bisa merasakan apa yang selama ini diceritakan oleh neneknya.

"Ya, saya tahu betul. Saya mendapatkan banyak cerita tentang kota ini dari nenek saya. Kediri adalah kota yang sangat berkesan baginya. Beliau selalu bercerita dengan semangat tentang apa saja yang ada di sana," kata Maarten dilansir dari Kita Garuda, Jumat (6/12/2024).

"Beliau sangat merindukan tahun-tahun terakhirnya saat di sana, bercerita juga tentang beberapa momen saat bersama saya di sana," tambahnya.