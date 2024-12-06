Tak Mau Remehkan Lawan, Carlo Pena Mau Macan Kemayoran Ngamuk di Laga Semen Padang vs Persija Jakarta

PADANG - Pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena mau timnya mengamuk saat melawan Semen Padang di pekan ke-13 Liga 1 2024-2025. Carlos Pena tak mau status Semen Padang yang kini berada di dasar klasemen justru membuat anak buahnya menganggap remeh lawan Macan Kemayoran nanti.

Macan Kemayoran akan bertandang ke markas Semen Padang di Stadion H. Agus Salim, Padang, Jumat (6/12/2024), pukul 19.00 WIB. Kedua tim akhirnya dapat kembali bersua di stadion bersejarah itu setelah terakhir kali terjadi pada 7 November 2019.

Persija Jakarta bisa dibilang lebih diunggulkan ketimbang Semen Padang. Mengingat, Kabau Sirah saat ini sedang terpuruk di posisi 18 pada papan klasemen sementara Liga 1. Hanya saja, Pena tetap menaruh rasa hormat yang tinggi kepada tim tuan rumah.

“Tidak ada laga yang mudah. Kami sangat respek kepada Semen Padang dan seperti tim lainnya di Liga 1. Mereka seri melawan Persib dan PSM. Kami respek kepada mereka,” kata Pena, dikutip dari situs Persija Jakarta, Jumat (6/12/2024).

Walau begitu, Pena optimistis Persija Jakarta bisa membawa pulang poin penuh dari Padang. Juru taktik asal Spanyol itu menyampaikan, kepercayaan diri Marko Simic dan kolega saat ini sedang tinggi karena bertekad mempertahankan tren positifnya.