Penyebab Bek Timnas Indonesia Justin Hubner Tinggalkan Wolverhampton Wanderers dalam Waktu Dekat

BEK Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Justin Hubner dikabarkan segera meninggalkan Wolverhampton Wanderers. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Hubner sendiri di media sosial instagram pribadinya, @justinhubner5.

Seperti yang diketahui, saat ini Hubner sudah mulai jarang dimainkan di Wolves –julukan Wolverhampton– U-21. Padahal, dulunya Hubner adalah pemain inti, bahkan dipercayakan sebagai kapten di Wolves U-21.

Namun, semuanya berubah semenjak Hubner dipinjamkan ke klub Jepang, Cerezo Osaka pada Maret 2024 lalu. Hanya empat bulan di Jepang, Hubner kembali ke Wolves U-21 pada Juli 2024.

Sayangnya ketika kembali ke kompetisi tim muda Liga Inggris itu, Hubner sudah kehilangan tempat di skuad utama. Hubner sejauh ini baru mencatatkan satu lagi di kompetisi Premier League 2.

Karena alasan itu, Hubner pun merasa perlu pindah tim. Ia menilai kemampuan dirinya yang baik itu perlu menit bermain lagi untuk bisa terus berkembang, sehingga pindah klub dirasa adalah solusi terbaik.

“Banyak orang bertanya mengapa saya tidak bermain di sini (Wolves U-21). Saya akan meninggalkan klub ini musim ini. Ini gila karena bek terbaik di sini tidak punya kesempatan (bermain),” ujar Hubner di instagram pribadinya, dikutip Jumat (6/12/2024).