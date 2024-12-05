Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSM Makassar Libas Borneo FC, Bernardo Tavares Puji Penampilan Juku Eja

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |00:00 WIB
PSM Makassar Libas Borneo FC, Bernardo Tavares Puji Penampilan Juku Eja
Pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. (Foto: Instagram/psm_makassar)
A
A
A

BALIKPAPAN - Juru taktik PSM Makassar, Bernardo Tavares memuji penampilan timnya usai menang 1-0 atas Borneo FC di laga lanjutan Liga 1 2024-2025. Menurut Tavares, pemain PSM bermain luar biasa hingga berhasil meredam perlawanan sengit dari Borneo FC.

Ya, PSM Makassar berhasil menundukkan Borneo FC dengan skor tipis 1-0 di pekan ke-12 Liga 1 2024-2025. Pertandingan itu dihelat di Stadion Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur pada Senin 2 Desember 2024 kemarin.

Gol semata wayang untuk Juku Eja -julukan PSM Makassar- dicatatkan oleh Latyr Fall (16'). Tavares mengatakan kemenangan ini menunjukkan daya juang PSM Makassar yang tak pernah padam.

"Saya ucapkan terima kasih kepada pemain dengan segala kondisi yang kita hadapi tetap menunjukkan attitude dan semangat juang tinggi di pertandingan ini,” kata Tavares dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (5/12/2024).

PSM Makassar vs Borneo FC

Tavares mengakui, PSM Makassar harus bersusah payah mencuri poin dari Pesut Etam -julukan Borneo FC. Sebab, ada beberapa pemain yang absen karena cedera atau dipanggil ke tim nasional.

Situasi yang sama juga dialami Borneo FC. Namun, pelatih asal Portugal itu mengatakan timnya berhasil memanfaatkan keunggulan kondisi kebugaran.

Halaman:
1 2
      
