HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Klub Top Eropa yang Tertarik Beli Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers, Nomor 1 Bologna!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |06:39 WIB
3 Klub Top Eropa yang Tertarik Beli Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers, Nomor 1 Bologna!
Pemain FC Twente, Mees Hilgers. (Foto: Instagram/fctwente)
A
A
A

ADA 3 klub top Eropa yang tertarik beli bek Timnas Indonesia, Mees Hilgers pada bursa transfer mendatang. Menariknya salah satu klub yang mengincar pemain FC Twente itu datang dari Liga Italia, yakni Bologna.

Sejauh ini, Mees Hilgers masih menjadi bek andalan FC Twente, baik itu di Liga Belanda maupun Liga Europa 2024-2025. Bek berusia 23 tahun itu pun masih memiliki kontrak hingga 2026 bersama tim berjuluk The Tukkers tersebut.

Meski masih memiliki kontrak yang panjang, nyatanya isu kepergian Mees Hilgers begitu kencang. Sebab ada sejumlah klub top Eropa yang tertarik kepadanya. Lantas dari mana saja klub tersebut?

Mees Hilgers

Berikut 3 Klub Top Eropa yang Tertarik Beli Bek Timnas Indonesia Mees Hilgers:

3. PSV Eindhoven

Sang pemuncak klasemen Liga Belanda 2024-2025, PSV Eindhoven dikabarkan tertarik memboyong Mees Hilgers dari FC Twente. Dalam laporan media asal Belanda, Voetbal Primeur, pihak PSV masih penasaran dengan Mees Hilgers.

Masalahnya sejak musim panas 2024 lalu, PSV sudah mengincar Mees Hilgers tapi gagal direkrut. Karena itu, PSV pun akan mencoba mendekati Mees Hilgers dan FC Twente lagi di jendela transfer mendatang.

