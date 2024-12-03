Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Dewa United vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025: Sonny Stevens Jadi Pahlawan, Tangsel Warriors Menang Tipis 2-1!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 03 Desember 2024 |17:47 WIB
Hasil Dewa United vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025: Sonny Stevens Jadi Pahlawan, Tangsel Warriors Menang Tipis 2-1!
Laga Dewa United vs PSS Sleman. (Foto: Dewa United)
A
A
A

HASIL Dewa United vs PSS Sleman di Liga 1 2024-2025 akan diulas dalam artikel ini. Tangsel Warriors -julukan Dewa United- sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1.

Laga Dewa United vs PSS Sleman berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Selasa (3/12/2024) sore WIB. Sonny Stevens jadi pahlawan Dewa United dalam laga ini. Sebab, aksinya dalam menggagalkan tendangan penalti PSS Sleman di akhir laga membawa Dewa United memastikan diri meraih kemenangan.

Dewa United vs PSS Sleman

Gol Dewa United sendiri dicetak oleh Ricky Kambuaya pada menit ke-20 dan Egy Maulana Vikri pada menit ke-45. Sementara itu, PSS Sleman hanya bisa mencetak gol lewat aksi Gustavo Tocantins (25’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan bermain cukup agresif sejak menit awal. Dewa United dan PSS Sleman acap kali jual beli serangan kendati belum ada satu gol yang tercipta hingga laga memasuki menit ke-15.

Sampai akhirnya, Dewa United sukses membuka keran golnya lebih dulu lewat aksi ciamik Ricky Kambuaya di menit ke-20. Super Elja -julukan PSS Sleman- mencoba untuk merespons gol tersebut.

Dan benar saja, PSS Sleman sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-25 lewat kaki Gustavo Tocantins. Setelah itu, kedua kesebelasan kembali bermain sengit dengan intensitas permainan yang tinggi.

Gelombang serangan yang dilancarkan Dewa United akhirnya berbuah manis di penghujung babak pertama. Mereka sukses menjebol gawang PSS Sleman untuk kedua kalinya lewat gol yang dicetak Egy Maulana Vikri.

Halaman:
1 2 3
      
