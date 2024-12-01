Masyarakat Vietnam Lempar Sindiran Usai Lihat Timnas Indonesia Terus Jaga Peluang Lolos Piala Dunia 2026, Bawa-Bawa Piala AFF

SINDIRAN menohok diberikan masyarakat Vietnam usai Timnas Indonesia jaga peluang lolos Piala Dunia 2026. Mereka bahkan membawa-bawa ajang Piala AFF dalam memberikan sindiran itu.

Sindiran itu muncul kala media Vietnam, The Thao 123, turut menyoroti Timnas Indonesia yang punya peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 karena masih bertengger di urutan ketiga Grup C babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia saat ini. Skuad Garuda sudah mengumpulkan 6 poin dari 6 laga yang telah dijalani.

Diketahui, nantinya tim di posisi 1 dan 2 klasemen akhir Grup C bisa lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Kemudian, tim di urutan 3 dan 4 akan melanjutkan perjalanan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan melewat babak keempat.

Timnas Indonesia pun berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026 karena kini bahkan hanya terpaut 1 poin saja dari Australia yang duduk di urutan kedua pada klasemen. Sementara itu, laga di babak ketiga sendiri masih menyisakan 4 pertandingan lagi.

Dengan kondisi di atas, The Thao 123 menyebut Timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Mereka menyebut kondisi ini jadi hal yang gila jika benar bisa terjadi.

“Bayangkan Indonesia akan memenangkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dengan prediksi gila ini,” tulis media Vietnam tersebut.