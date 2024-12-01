Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Mees Hilgers Berpotensi Absen di Laga FC Twente vs Go Ahead Eagles, Ini Penyebabnya!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |16:02 WIB
Mees Hilgers Berpotensi Absen di Laga FC Twente vs Go Ahead Eagles, Ini Penyebabnya!
Mees Hilgers berpotensi absen di laga FC Twente vs Go Ahead Eagles (Foto: Instagram/@fctwente)
A
A
A

MEES Hilgers disebut-sebut akan absen pada lanjutan Liga Belanda 2024-2025 antara FC Twente vs Go Ahead Eagles. Lantas, apa penyebabnya?

Pemain Timnas Indonesia itu dikabarkan mengalami kelelahan fisik usai pertandingan pekan kelima Liga Europa 2024-2025. Dalam laga tersebut, FC Twente mengalami kekalahan dari Union Saint-Gilloise (0-1) di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda.

Mees Hilgers beraksi di laga FC Twente vs Union Saint-Gilloise (Foto: FC Twente)

Pemain keturunan Manado itu bermain hingga pengujung babak kedua setelah akhirnya ditarik pada menit ke-87. Menurut laporan Twente Insite, Mees mengeluhkan kondisi fisiknya usai pertandingan itu.

Tak hanya Mees, Anass Salah-Eddine juga mengalami hal yang sama sehingga diprediksi bakal absen dari laga melawan Go Ahead Eagles. Pertandingan pekan ke-14 Liga Belanda 2024-2025 itu akan berlangsung di De Grolsch Veste, Enschede, Belanda pada Minggu (1/12/2024) pukul 20.30 WIB.

“Selain hasil mengecewakan, FC Twente juga mengalami kerusakan tambahan pada laga Liga Europa melawan Royale Union Saint-Gilloise,” tulis laporan Twente Insite, dikutip pada Minggu (1/12/2024).

“Mees Hilgers dan Anass Salah-Eddine sama-sama mengalami keluhan fisik usai pertandingan, dan tampaknya mereka tidak akan bisa tampil untuk pertandingan kandang melawan Go Ahead Eagles hari Minggu,” tambah laporan tersebut.



      
