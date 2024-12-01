Hasil Persija Jakarta vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025: Macan Kemayoran Terkam Macan Putih 2-0

Persija Jakarta menang 2-0 atas Persik Kediri di pekan ke-12 Liga 1 2024-2025 (Foto: Instagram/@persija)

BOGOR – Hasil Persija Jakarta vs Persik Kediri di Liga 1 2024-2025 sudah diketahui. Laga di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, Minggu (1/12/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 2-0 untuk Macan Kemayoran.

Dua gol Persija Jakarta dicetak oleh Gustavo Almeida (9’) dan Marko Simic (13’). Sementara itu, Macan Putih kesulitan menghasilkan gol sepanjang 90 menit.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija Jakarta langsung bermain agresif sejak awal pertandingan di babak pertama. Tim besutan Carlos Pena itu tak ragu untuk menekan pertahanan Persik Kediri di menit-menit awal.

Empat peluang emas bahkan berhasil tercipta di lima menit pertama. Namun, pertahanan Persik masih terlampau solid. Pada menit kesembilan, Persija akhirnya berhasil memecah kebuntuan.

Adalah Gustavo yang berhasil mengubah arah bola hasil tendangan keras Maciej Gajos. Macan Kemayoran terus menekan setelah mencetak gol pertama. Sedangkan, Persik terpantau sulit mengembangkan permainan.

Pada menit ke-13, Simic (13’) berhasil menambah keunggulan. Striker asal Kroasia itu sukses memanfaatkan umpan matang Rio Fahmi. Sempat melalui pengecekan Video Assistant Referee (VAR), gol akhirnya disahkan.

Tertinggal dua gol, Persik bermain lebih berani untuk bermain keluar dari tekanan. Jose Valente dan Majed Osman menjadi motor serangan utama Macan Putih. Namun, pertahanan Persija yang rapat sulit ditembus.

Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai. Persija sukses mengungguli Persik di babak pertama dengan skor 2-0.

Babak Kedua

Berlanjut pada babak kedua, Macan Putih mengubah pola permainannya. Juru taktik Marcelo Rospide menginstruksikan para pemainnya untuk bermain dengan skema tiga bek demi meredam serangan agresif Macan Kemayoran.