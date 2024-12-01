Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Proses Adaptasi Francisco Rivera Disoroti Pelatih Persebaya Surabaya: Dapat Pujian tapi Masih Diminta Kerja Keras Ekstra

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 01 Desember 2024 |02:15 WIB
Proses Adaptasi Francisco Rivera Disoroti Pelatih Persebaya Surabaya: Dapat Pujian tapi Masih Diminta Kerja Keras Ekstra
Francisco Rivera kala membela Persebaya Surabaya. (Foto: Persebaya Surabaya)
A
A
A

PROSES adaptasi Francisco Rivera disoroti pelatih Persebaya Surabaya, Paul Munster. Francisco Rivera dapat pujian tapi masih diminta kerja keras ekstra.

Rivera kini harus menyesuaikan gaya bermainnya di Persebaya. Mantan pemain Madura United itu harus lebih aktif bekerja sama, meskipun membutuhkan waktu.

Francsico Rivera

Paul Muster mengatakan agresifitas dan tidak kenal lelah adalah karakter bermain yang dibangunya. Jadi, dia minta para pemain bisa menyesuaikan diri untuk kebaikan Persebaya agar berprestasi dalam Liga 1.

“Perlahan Rivera telah tampil lebih baik dan dia harus berlari lebih banyak. Mungkin di Madura United hanya menunggu di depan dan menunggu gol datang di sana. Di sini, Anda harus bekerja sebagai tim,” kata Paul Munster, dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Minggu (1/12/2024).

Halaman:
1 2
      
