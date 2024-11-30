Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Ungkap Buruknya Mental Timnas Indonesia saat Baru Melatih: Lawan Berat Langsung Pesimis Menang

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |21:29 WIB
Shin Tae-yong Ungkap Buruknya Mental Timnas Indonesia saat Baru Melatih: Lawan Berat Langsung Pesimis Menang
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
PELATIH Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan betapa buruknya mentalitas pemain Garuda saat dirinya baru melatih Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Sebab ia kaget ketika Timnas Indonesia menghadapi lawan berat, mereka sudah pesimis menang sehingga menyerah sebelum bertanding.

Shin Tae-yong kini sudah menjabat sebagai pelatih hampir lima tahun sejak bergabung dengan Timnas Indonesia pada akhir 2019. Pelatih asal Korea Selatan itu memang belum bisa mengantar gelar untuk Timnas Indonesia, namun dirinya turut membantu Skuad Garuda berkembang.

Salah satunya adalah membantu mentalitas Timnas Indonesia berubah. Shin Tae-yong mengungkapkan, saat awal-awal melatih, Skuad Garuda mempunyai mentalitas yang mudah menyerah.

“Waktu di masa awal, para pemain Timnas Indonesia gampang menyerah. Yang lebih kacau itu semisal bertemu dengan lawan lebih kuat, seperti Arab Saudi, atau ranking 20-30 di atas mereka. Mereka bisa berpikir ‘ah inimah kita gak akan menang’,” ungkap Shin Tae-yong dikutip dari kanal YouTube sahabatnya Lee Kyung Kyu, Sabtu (30/11/2024).

Shin Tae-yong

“Sering begini, bahkan menyerah sebelum bertanding. Itulah mengapa dulu sering tidak maksimal mainnya. Mungkin bisa dibilang, mereka lebih dulu mencari-cari alasan, antisipasi (jika) nanti kalah,” tambahnya.

Namun, seiring berjalannya waktu, Shin Tae-yong berhasil membuat Timnas Indonesia mempunyai mental baja. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu memastikan Skuad Garuda sudah tak lagi berpikir akan menyerah sebelum bertanding.

